В столкновении «Рено» и «Ларгуса» пострадал 22-летний парень

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 2 человека.

Как сообщает УМВД РФ по Липецкой области, 27 марта в Липецке на улице Фрунзе 32-летний водитель «Фольксвагена» столкнулся с «Рено» под управлением 28-летнего мужчины, который получил травму, и после оказания помощи был отпущен.

На улице Студенческой 22-летний водитель «Рено» столкнулся с «Ладой-Ларгус» под управлением 34-летнего мужчины. В результате 22-летний пассажир иномарки с травмой госпитализирован.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1299 нарушений ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 4, превышение скорости – 834, неиспользование ремней безопасности – 77, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 51.