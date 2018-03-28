Происшествия

сегодня, 08:37

В столкновении «Рено» и «Ларгуса» пострадал 22-летний парень

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#авария #ДТП
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В столкновении «Рено» и «Ларгуса» пострадал 22-летний парень

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 2 человека.

Как сообщает УМВД РФ по Липецкой области, 27 марта в Липецке на улице Фрунзе 32-летний водитель «Фольксвагена» столкнулся с «Рено» под управлением 28-летнего мужчины, который получил травму, и после оказания помощи был отпущен.

На улице Студенческой 22-летний водитель «Рено» столкнулся с «Ладой-Ларгус» под управлением 34-летнего мужчины. В результате 22-летний пассажир иномарки с травмой госпитализирован.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1299 нарушений ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 4, превышение скорости – 834, неиспользование ремней безопасности – 77, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 51.

5 1553
#авария #ДТП
2

Комментарии (5)

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Аня

28 минут назад
Что они делают на рельсах??? Еще и столб зацепили! Это как вообще?
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Алкан с ЛТЗ

42 минуты назад
Это не Студенческая улица , 3-го Сентября!
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франк

58 минут назад
почему почему трамвай не шел в обратную сторону?
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Оля

сегодня, 09:06
Я ездию акуратно в год всего 3 аварии,я бляндинка.
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Свирепый

сегодня, 08:59
Опять редакция чудит....Это ДТП на ул. 3-е сентября, а не на студенческой!
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