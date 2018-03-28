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сегодня, 08:37

«Руки Вверх» все же выступят в Липецке

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#Руки вверх #концерт #день траура #Кемерово
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«Руки Вверх» все же выступят в Липецке

Но не весной, а осенью.

Группа «Руки Вверх» через социальные сети распространила информацию о новых датах выступления в Липецке. Популярный музыкальный коллектив выступит в городе не весной, а осенью — 8 сентября. Решение отменить концерт, запланированный на 28 марта, было принято в связи с объявлением сегодня дня траура по погибшим в ТЦ «Зимняя вишня» города Кемерово.



Накануне группа сообщила об отмене концерта и возможности сдать купленные билеты. Публика отреагировала на сообщение в социальных сетях и приняла сторону «Руки вверх», поблагодарив их за правильное решение.
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#Руки вверх #концерт #день траура #Кемерово
3

Комментарии (2)

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Роцкер

17 минут назад
кто ходит на руки вверх тот петух
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молодцы

сегодня, 09:24
вот парни красавцы, так и должно быть! Ребята правильно сделали
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