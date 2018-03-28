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25 минут назад

Украина оценила убытки от Крымского моста

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#Украина #Кубань #Крымский мост
Украина оценила убытки от Крымского моста

И снова назвала Кубань украинской.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал о финансовых потерях страны от строительства и последующего введения в эксплуатацию моста через Керченский пролив, - передает агентство УНН.

"Убытки есть. Это десятки миллионов гривен, по предварительным подсчетам", — заявил Омелян.

Министр также посетовал, что российская сторона не стала согласовывать с Киевом вопрос возведения и запуска переправы, и назвал Кубань "украинской".

В ноябре 2017 года Омелян призывал ввести против России дополнительные санкции, чтобы остановить строительство Крымского моста.

Ранее один из лидеров "Меджлиса крымско-татарского народа"* Ленур Ислямов заявил о намерении блокировать движение по магистрали, а также ввести санкции против людей, попадающих на территорию полуострова таким образом.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, - передает РИА-Новости.

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#Украина #Кубань #Крымский мост

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