В мире
25 минут назад
Украина оценила убытки от Крымского моста
И снова назвала Кубань украинской.
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал о финансовых потерях страны от строительства и последующего введения в эксплуатацию моста через Керченский пролив, - передает агентство УНН.
"Убытки есть. Это десятки миллионов гривен, по предварительным подсчетам", — заявил Омелян.
Министр также посетовал, что российская сторона не стала согласовывать с Киевом вопрос возведения и запуска переправы, и назвал Кубань "украинской".
В ноябре 2017 года Омелян призывал ввести против России дополнительные санкции, чтобы остановить строительство Крымского моста.
Ранее один из лидеров "Меджлиса крымско-татарского народа"* Ленур Ислямов заявил о намерении блокировать движение по магистрали, а также ввести санкции против людей, попадающих на территорию полуострова таким образом.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, - передает РИА-Новости.
"Убытки есть. Это десятки миллионов гривен, по предварительным подсчетам", — заявил Омелян.
Министр также посетовал, что российская сторона не стала согласовывать с Киевом вопрос возведения и запуска переправы, и назвал Кубань "украинской".
В ноябре 2017 года Омелян призывал ввести против России дополнительные санкции, чтобы остановить строительство Крымского моста.
Ранее один из лидеров "Меджлиса крымско-татарского народа"* Ленур Ислямов заявил о намерении блокировать движение по магистрали, а также ввести санкции против людей, попадающих на территорию полуострова таким образом.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, - передает РИА-Новости.