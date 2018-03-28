Подведены итоги голосования о закрытии консульства США в России‍

Пользователи Twitter выбрали, какое из американских дипломатических представительств в России закрыть в ответ на аналогичный шаг властей Соединенных Штатов. Опрос в соцсети в понедельник устроили дипломаты из российского посольства в Вашингтоне.





Большинство проголосовавших выступили за закрытие американского консульства в Санкт-Петербурге, - передает



Пользователи выбирали между тремя американскими диппредставительствами, расположенными в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге. За закрытие генконсульства США в Екатеринбурге выступили 35% проголосовавших, а закрыть консульство во Владивостоке предложили 18% участников опроса.



Напомним, США 26 марта объявили о закрытии российского генконсульства в Сиэтле и выдворении со своей территории 60 дипломатов РФ. Пользователи Twitter выбрали, какое генконсульство США в России следует закрыть в ответ на прекращение Вашингтоном работы российского генконсульства в Сиэтле. Онлайн-голосование было организовано посольством России в США.Большинство проголосовавших выступили за закрытие американского консульства в Санкт-Петербурге, - передает «Газета.ру» . Как отмечает издание, этот вариант ответа выбрали 47% участников опроса.Пользователи выбирали между тремя американскими диппредставительствами, расположенными в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге. За закрытие генконсульства США в Екатеринбурге выступили 35% проголосовавших, а закрыть консульство во Владивостоке предложили 18% участников опроса.Напомним, США 26 марта объявили о закрытии российского генконсульства в Сиэтле и выдворении со своей территории 60 дипломатов РФ.