В России

28 минут назад

Подведены итоги голосования о закрытии консульства США в России‍

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#Голосование #итоги #закрытие консульства РФ в США
Подведены итоги голосования о закрытии консульства США в России‍

Пользователи Twitter выбрали, какое из американских дипломатических представительств в России закрыть в ответ на аналогичный шаг властей Соединенных Штатов. Опрос в соцсети в понедельник устроили дипломаты из российского посольства в Вашингтоне.

Пользователи Twitter выбрали, какое генконсульство США в России следует закрыть в ответ на прекращение Вашингтоном работы российского генконсульства в Сиэтле. Онлайн-голосование было организовано посольством России в США.

Большинство проголосовавших выступили за закрытие американского консульства в Санкт-Петербурге, - передает «Газета.ру». Как отмечает издание, этот вариант ответа выбрали 47% участников опроса.

Пользователи выбирали между тремя американскими диппредставительствами, расположенными в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге. За закрытие генконсульства США в Екатеринбурге выступили 35% проголосовавших, а закрыть консульство во Владивостоке предложили 18% участников опроса.

Напомним, США 26 марта объявили о закрытии российского генконсульства в Сиэтле и выдворении со своей территории 60 дипломатов РФ.
79
#Голосование #итоги #закрытие консульства РФ в США

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