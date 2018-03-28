Госучреждения присоединились к трауру.

На государственных учреждениях в Липецке приспущены флаги - город присоединился к национальному трауру по жертвам трагедии в Кемерово. Флаги приспущены на зданиях региональной прокуратуры, администрациях Липецкой области и Липецка.



Накануне липчане провели серию траурных акций. Официальная состоялась в 17.00 в детском парке, стихийная народная – в 19.00 на площади Петра Великого. Почтили память жертв трагедии и в Ельце. Там, на Красной площади, появился мемориал – с цветами, игрушками и свечами.



По последним данным, в результате пожара в кемеровском торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок. Пожар стал крупнейшим в истории Российской Федерации по числу жертв после пожара в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» в 2009 году, а также крупнейшим в мире со времён пожара в башне Grenfell в Лондоне в 2017 году.



Вчера президент России Владимир Путин подписал постановление об объявлении 28 марта общенациональным днем траура по жертвам кемеровской трагедии.