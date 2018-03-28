Общество

30 минут назад

В Липецке приспущены флаги

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#День траура #Трагедия в Кемерово
В Липецке приспущены флаги

Госучреждения присоединились к трауру.

На государственных учреждениях в Липецке приспущены флаги - город присоединился к национальному трауру по жертвам трагедии в Кемерово. Флаги приспущены на зданиях региональной прокуратуры, администрациях Липецкой области и Липецка.

Накануне липчане провели серию траурных акций. Официальная состоялась в 17.00 в детском парке, стихийная народная – в 19.00 на площади Петра Великого. Почтили память жертв трагедии и в Ельце. Там, на Красной площади, появился мемориал – с цветами, игрушками и свечами.

По последним данным, в результате пожара в кемеровском торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок. Пожар стал крупнейшим в истории Российской Федерации по числу жертв после пожара в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» в 2009 году, а также крупнейшим в мире со времён пожара в башне Grenfell в Лондоне в 2017 году.

Вчера президент России Владимир Путин подписал постановление об объявлении 28 марта общенациональным днем траура по жертвам кемеровской трагедии.
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#День траура #Трагедия в Кемерово

Комментарии (3)

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Кто в этом виноват ?

8 минут назад
Путин: "Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства. Без денег справку нельзя получить, а за деньги все, что угодно, подпишут", — сказал он. Гражданин Путин! Это не халатность и разгильдяйство, а результат вашей разрушительной деятельности во власти вот уже на протяжении 18 лет. Вы развели и взрастили в стране абсолютную безответственность и коррупцию. Вы создали абсолютно преступный режим, грабящий и уничтожающий Россию и её народ. И именно вы каждый раз осуществляете захват власти путем проведения фальсификаций и подтасовок во время т.н. свободных выборов. И рано или поздно вы ответите за все свои преступления и пред народом, и пред Богом.
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замануха

10 минут назад
Во время выборов президента России (https://inforesist.org/823418-2/) 18 марта в российском городе Кемерово избирателей завлекали бесплатными купонами на различные мероприятия. Часть купонов можно было использовать в ТЦ «Зимняя вишня», в котором через неделю после выборов случился трагический пожар (https://inforesist.org/gorit-zimnyaya-vishnya/). Так, журналистам радио «Business FM» удалось пообщаться с посетительницей торгового центра Натальей Серегиной. В день пожара женщина пришла в торговый центр в контактный зоопарк с двумя детьми. Скидочные купоны в заведение она получила на участке в день выборов президента России 18 марта.
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такая у нас власть

14 минут назад
обнаглевший от своей безнаказанности путинский губернатор Тулеев, заявивший, что на митинге в Кемерово «Это вообще не родственники погибших, это те, кто постоянно бузотёрит».
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