В Ельце появился стихийный мемориал жертвам кемеровской трагедии

Цветы и игрушки несут на главную площадь города.

Неравнодушные ельчане организовали стихийный народный мемориал памяти жертв трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово. Через соцсети рядовые ельчане передали друг другу информацию об акции на Красной площади.В 19 часов там собрались те, кто захотел возложить цветы и зажечь свечи, а также помолиться о невинных детях, погибших в огне. К стеле пришло много людей. Сейчас там и цветы, и свечи, и мягкие игрушки.Трагедия в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» — пожар, начавшийся 25 марта 2018 года в Кемерове. В результате пожара погибло, по последним данным, 64 человека, в том числе 41 ребёнок. Пожар стал крупнейшим в истории Российской Федерации по числу жертв после пожара в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» в 2009 году, а также крупнейшим в мире со времён пожара в башне Grenfell в Лондоне в 2017 году.