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сегодня, 20:51

В Ельце появился стихийный мемориал жертвам кемеровской трагедии

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#Кемерово #Зимняя вишня
В Ельце появился стихийный мемориал жертвам кемеровской трагедии

Цветы и игрушки несут на главную площадь города.

Неравнодушные ельчане организовали стихийный народный мемориал памяти жертв трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово. Через соцсети рядовые ельчане передали друг другу информацию об акции на Красной площади.

В 19 часов там собрались те, кто захотел возложить цветы и зажечь свечи, а также помолиться о невинных детях, погибших в огне. К стеле пришло много людей. Сейчас там и цветы, и свечи, и мягкие игрушки.



Трагедия в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» — пожар, начавшийся 25 марта 2018 года в Кемерове. В результате пожара погибло, по последним данным, 64 человека, в том числе 41 ребёнок. Пожар стал крупнейшим в истории Российской Федерации по числу жертв после пожара в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» в 2009 году, а также крупнейшим в мире со времён пожара в башне Grenfell в Лондоне в 2017 году.
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#Кемерово #Зимняя вишня

Комментарии (10)

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Вот не * ...

26 секунд назад
На хрена эта показуха? Кто организаторы всего действа? Хотите поскорбить так скорбите. Все эти игрушки и цветы ничем не помогут! А вот деньги потраченые на них весьма помогли бы людям с ожогами. Вы скорбите по погибшим но забыли про ещё живых, которым вы можете реально помочь просто перечислить те же деньги которые вы тупо выкинули на улицу. И это все в маштабе страны... Тупость и глупость правит миром.
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Ф.Э. Дзержинский

26 минут назад
по мотивам Дарвина, а хозяин этого ТЦ был в это время на пожаре, или в Австралии грелся? Какое он понесет наказание ,по нашим революционным законам?
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по мотивам Дарвина

34 минуты назад
Ф.Э. Дзержинский, нет, люди остались, а они, к примеру, те которые искали в дыму детей и выносили их на руках
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Люблю Родину

37 минут назад
Но искренне завидую детям актера А.Серебрякова, они живут как он смог дать им. А мы х...им таких как он и при этом хороним своих детей, при них пытаемся доказать что живем без лжи и замечательно. Стыдно, братцы.
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Татьяна

50 минут назад
Молодцы земляки!
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Правда

53 минуты назад
Будь мужиком Тулеев-уйди в отставку' и начальник мчс, налоговой,мэр,и вся цепочка,что сложно?
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Ф.Э. Дзержинский

53 минуты назад
по мотивам Дарвина, да, нет сейчас людей с холодной головой, чистыми руками и горячим сердцем....Всех в 90х под нож пустили...Теперь расхлебывайте
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по мотивам Дарвина

сегодня, 21:25
Гость, запутенское быдло никогда не было людьми, они скорее зомбированные биороботы
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Гость

сегодня, 21:18
Страшная трагедия, к сожалению, ничего не изменила ни в ситуации по стране, ни в головах людей. Я , нахолясь на руководящей должности в розничной торговле, получила сегодня от своего руководства "внести данные о проведенном внеплановом инструктаже по ПБ". И ВСЕ!!! Я являюсь ответствееным по ПБ в своих магазинах и у меня есть удостоверение о прохождении обучения по ПБ. Только обучения не было. И на мой запрос по реальности проведения обучения мне предложили искать новую работу!!! А если что случится- я ответственная, я сяду на скамью. Но мне нужно кормить ребенка и платить ипотеку! Пока в нашем мире есть вот эта бюрократия- будут такие трагедии. Пока мы платим за зрелища- мы сами себя закапываем
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Правда

сегодня, 21:10
Самое главное в этой акции- отчитаться о проделанном с нужными тегами на хайп и свои странички. Сколько подписчиков добавилось?
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