Происшествия

сегодня, 20:38

Липецкие полицейские задержали телефонного афериста

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#мошенничество
Липецкие полицейские задержали телефонного афериста

Задержанный подозреваемый - житель ближнего зарубежья, может быть причастен к серии преступлений.

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Нагатино-Садовники задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве.

В ОМВД России по району Нагатино-Садовники от 45-летней жительницы столицы поступило заявление о мошенничестве. По словам потерпевшей, ей позвонил неизвестный и сообщил, что ее сыну грозит уголовная ответственность. Для того, чтобы избежать этого, он потребовал перевести ему денежные средства, что потерпевшая и сделала. Позднее выяснилось, что с родственником заявительницы все в порядке, а ее обманули.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска в Липецке задержан подозреваемый - 36-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. В ходе обыска по месту его пребывания полицейские обнаружили и изъяли компьютерную технику, несколько мобильных телефоном и сим-карты.

По данному факту следствием ОМВД России по району Нагатино-Садовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

У полицейских есть основания полагать, что задержанный может быть причастен к совершению аналогичных деяний. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного деяния, а также выявления дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного, сообщает газета южного административного округа Москвы.

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#мошенничество

Комментарии (1)

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Lyssa Ysbrand

сегодня, 21:05
Зара6отoк от 20000 ру6лей в дeнь!! Вaм нyжен готoвый, уже настрoенный метoд 3ара6oтка? - Бeз слoжных кyрсов, в кoторых вы не мoжете разо6раться. - Бeз рyтиннoй рaботы. - Бeз oбмaна и чтобы дeньги были дoстойные. Именнo готoвый зара6оток, а не 6еспoлезный курс! Пoдро6ности на http://blagodelo.info (blagodelo.info)
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