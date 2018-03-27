Заболотный сыграл 25 минут против французов, но отметился лишь желтой карточкой

Наш земляк получил рекордно больше количество времени в игре за национальную команду.

На стадионе «Санкт-Петербург» в городе на Неве сборная России по футболу потерпела поражение в товарищеской встрече от французов – 1:3. Уроженец Липецка 26-летний форвард питерского «Зенита» Антон Заболотный вышел на замену на 65-й минуте.

Антон появился на поле, когда счет был уже 2:0 в пользу французов, у которых отличились Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен») на 40-й минуте и Поль Погба («Манчестер Юнайтед») на 49-й.

Заболотный ринулся в бой настолько яростно, что уже спустя несколько секунд осле своего появления снес защитника соперников Лорана Косельни («Арсенал», Лондон) и получил желтую карточку.

Спустя еще три минуты россияне отквитали один мяч: отличился Федор Смолов («Краснодар»), но в голевой комбинации Заболотный участия не принимал.

Как и во встрече с Бразилией, Антон много боролся, выигрывал верховые мячи, но на этот раз моментов для взятие ворот не имел.

На 83-й минуте Мбаппе оформил «дубль», забив издевательский гол – усадил на пятую точку защитника и отправил мяч в сетку между ног у вратаря Андрея Лунева («Зенит»).

Наша сборная не смогла выиграть уже 5-й матч подряд.

Для Заболотного этот матч стал уже 5-м в футболке национальной команды. По этому показателю Антон обошел земляка Максима Григорьева, и теперь именно он из всех уроженцев Липецка чаще всех играл за сборную России. При этом сегодня Заболотный получил рекордное количество игрового времени. До этого он появлялся на поле максимум на 20 минут (в матче с Бразилией).

Начинавший заниматься в ДЮСШ «Металлурга» у тренера Олега Криволуцкого игрок претендует на то, чтобы стать участником чемпионата мира-2018.



Фото rsport.ria.ru

