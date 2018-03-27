Новости в instagram
37 минут назад
Липецкая вечЁрка: эхо Кемерова, гибель под мостом и конец эры обманутых дольщиков
Представляем вам обзор наиболее обсуждаемых и интересных событий Липецка и региона по версии интернет-пользователей во вторник, 27 марта.
Максимальное внимание читателей сегодня уделено отзыву липчан на трагедию в Кемерове. Утром в Липецке провели внеплановые проверки соблюдения пожарной безопасности в торговых центрах, а вечером состоялись две траурные акции – официальная и народная. Завтра в Липецке, как и во всей России, объявлен день траура по жертвам трагедии.
Не меньший интерес у липчан вызвало сообщение про обнаружение в автомобиле мертвой обнаженной пары. Машина была припаркована около Октябрьского моста. Мужчина и женщина отравились угарным газом.
Во вторник развернулось живое обсуждение по теме балкона преткновения. «Кажется, что, кроме соседей по стояку, против балкона Нефедовых был только городской департамент градостроительства и архитектуры. Цитата: «балкон возведен в легких металлических конструкциях, в пределах отмостки здания с доступом к цоколю, что не соответствует внешнему облику здания». Но, кажется, это несущественная деталь - какой такой особый облик у «хрушевки», затерянной в глубине жилого массива!»
Горячо в комментариях к новости про пикет у городского Совета. «Предприниматели обеспокоены тем, что их киоски и ларьки могут быть снесены до истечения срока аренды - у некоторых этот срок заканчивается в 2030 году. Я не за то, чтобы все оставить так, как есть».
Между тем, особо импонирует читателям сообщение о том, что в Липецке и регионе не появится новых обманутых дольщиков.
Максимальное внимание читателей сегодня уделено отзыву липчан на трагедию в Кемерове. Утром в Липецке провели внеплановые проверки соблюдения пожарной безопасности в торговых центрах, а вечером состоялись две траурные акции – официальная и народная. Завтра в Липецке, как и во всей России, объявлен день траура по жертвам трагедии.
Не меньший интерес у липчан вызвало сообщение про обнаружение в автомобиле мертвой обнаженной пары. Машина была припаркована около Октябрьского моста. Мужчина и женщина отравились угарным газом.
Во вторник развернулось живое обсуждение по теме балкона преткновения. «Кажется, что, кроме соседей по стояку, против балкона Нефедовых был только городской департамент градостроительства и архитектуры. Цитата: «балкон возведен в легких металлических конструкциях, в пределах отмостки здания с доступом к цоколю, что не соответствует внешнему облику здания». Но, кажется, это несущественная деталь - какой такой особый облик у «хрушевки», затерянной в глубине жилого массива!»
Горячо в комментариях к новости про пикет у городского Совета. «Предприниматели обеспокоены тем, что их киоски и ларьки могут быть снесены до истечения срока аренды - у некоторых этот срок заканчивается в 2030 году. Я не за то, чтобы все оставить так, как есть».
Между тем, особо импонирует читателям сообщение о том, что в Липецке и регионе не появится новых обманутых дольщиков.
Ч.