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37 минут назад

Липецкая вечЁрка: эхо Кемерова, гибель под мостом и конец эры обманутых дольщиков

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#обзор #события #вечЁрка
Липецкая вечЁрка: эхо Кемерова, гибель под мостом и конец эры обманутых дольщиков
Представляем вам обзор наиболее обсуждаемых и интересных событий Липецка и региона по версии интернет-пользователей во вторник, 27 марта.

Максимальное внимание читателей сегодня уделено отзыву липчан на трагедию в Кемерове. Утром в Липецке провели внеплановые проверки соблюдения пожарной безопасности в торговых центрах, а вечером состоялись две траурные акции – официальная и народная. Завтра в Липецке, как и во всей России, объявлен день траура по жертвам трагедии.

Не меньший интерес у липчан вызвало сообщение про обнаружение в автомобиле мертвой обнаженной пары. Машина была припаркована около Октябрьского моста. Мужчина и женщина отравились угарным газом.

Во вторник развернулось живое обсуждение по теме балкона преткновения. «Кажется, что, кроме соседей по стояку, против балкона Нефедовых был только городской департамент градостроительства и архитектуры. Цитата: «балкон возведен в легких металлических конструкциях, в пределах отмостки здания с доступом к цоколю, что не соответствует внешнему облику здания». Но, кажется, это несущественная деталь - какой такой особый облик у «хрушевки», затерянной в глубине жилого массива!»

Горячо в комментариях к новости про пикет у городского Совета. «Предприниматели обеспокоены тем, что их киоски и ларьки могут быть снесены до истечения срока аренды - у некоторых этот срок заканчивается в 2030 году. Я не за то, чтобы все оставить так, как есть».

Между тем, особо импонирует читателям сообщение о том, что в Липецке и регионе не появится новых обманутых дольщиков.
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#обзор #события #вечЁрка

Комментарии (1)

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Ч.

16 минут назад
Интересно , до каких размеров будет алчность у бизнеса ?
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