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В Липецке проходит еще одна акция памяти жертв Кемеровской трагедии

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#Трагедия в Кемерово
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В Липецке проходит еще одна акция памяти жертв Кемеровской трагедии

Эта акция организована в социальных сетях.

Вслед за официальной акцией памяти жертв кемеровской трагедии, прошедшей два часа назад в детском парке Липецка, на площади Петра Великого началась еще одна. Ее организовали в социальных сетях. 

Горожане несут цветы, свечи и мягкие игрушки к памятнику Петру. Не прекращается поток липчан и к памятнику детям, жертвам Великой Отечественной войны - к нему игрушки и цветы несли с утра, во время памятной акции и после нее.

Юный липчанин Вадим Андреев прочитал на площади Петра проникновенные стихи. По словам юноши, трагедия коснулась и его знакомых, которые живут в Кемерово всего в двух домах от сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня", и вся трагедия проходила на их глазах. Рассказы знакомых вылились в написанные Вадимом стихи.
13 1348
#Трагедия в Кемерово
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Комментарии (13)

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Ктулху.

16 минут назад
согласен,, потому что там можно, а вот перед горадминистрацией нельзя,ж нельзя быдло мозолить глаза и перед обладминистрацией. Вот поэтому и можно у Петра. Но я туда не пойду. Нельзя выражать скорбь по приказу. А вот на Ленина-Соборную пойду. И завтра пойду с утра. Со свечкой.
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Плевать

16 минут назад
Светлана, абсолютно с Вами согласен...
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Светлана

20 минут назад
Плевать, он уже с 1990 года суетился в команде Собчака и Ельцина. А так как Ельцин постоянно был пьян, то кто же руководил?
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Плевать

27 минут назад
Светлана, ну почему...прямо перед ВВП,1999,Буйнакск,Волгодонск,Москва...
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ленин на Соборной

31 минуту назад
А про меня забыли?
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петр 1й

34 минуты назад
Липчане,у вас что,церквей,храмов,часовень нет?
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согласен,

36 минут назад
..., главное-поддержка,но всетаки,причем тут Петр 1й
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я бы поддержал,

40 минут назад
Алкан с ЛТЗ, а это все,правда,какой то формализм и показуха
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Светлана

50 минут назад
Плевать, так и терактов до него не было. Это у него наверное такой способ сплотить людей и чтобы отвлеклись от всего происходящего вокруг.
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Плевать

54 минуты назад
26 марта 2000,первый раз всенародным голосованием был избран ВВП на пост пре эи дента...12 августа 2000 "затонула" АПЛ "Курск"...все 118 членов экипажа...
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