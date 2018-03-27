Общество
сегодня, 18:51
В Липецке проходит еще одна акция памяти жертв Кемеровской трагедии
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Эта акция организована в социальных сетях.
Вслед за официальной акцией памяти жертв кемеровской трагедии, прошедшей два часа назад в детском парке Липецка, на площади Петра Великого началась еще одна. Ее организовали в социальных сетях.
Горожане несут цветы, свечи и мягкие игрушки к памятнику Петру. Не прекращается поток липчан и к памятнику детям, жертвам Великой Отечественной войны - к нему игрушки и цветы несли с утра, во время памятной акции и после нее.
Юный липчанин Вадим Андреев прочитал на площади Петра проникновенные стихи. По словам юноши, трагедия коснулась и его знакомых, которые живут в Кемерово всего в двух домах от сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня", и вся трагедия проходила на их глазах. Рассказы знакомых вылились в написанные Вадимом стихи.
Горожане несут цветы, свечи и мягкие игрушки к памятнику Петру. Не прекращается поток липчан и к памятнику детям, жертвам Великой Отечественной войны - к нему игрушки и цветы несли с утра, во время памятной акции и после нее.
Юный липчанин Вадим Андреев прочитал на площади Петра проникновенные стихи. По словам юноши, трагедия коснулась и его знакомых, которые живут в Кемерово всего в двух домах от сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня", и вся трагедия проходила на их глазах. Рассказы знакомых вылились в написанные Вадимом стихи.
13 1348
Ктулху.
Плевать
Светлана
Плевать
ленин на Соборной
петр 1й
согласен,
я бы поддержал,
Светлана
Плевать