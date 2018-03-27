Школы Липецка и сельсоветы уличили в расточительности

Экономить бюджет не получается в результате нарушений по проведении закупок.

Липецким УФАС России в прошлом году неоднократно выявлялись случаи нарушения заказчиками требований ст.ст. 24, 93 Закона о контрактной системе при выборе такого способа определения поставщика, как закупка у единственного поставщика.



Как сообщает Липецкое УФАС России, нарушения со стороны должностных лиц образовательных учреждений Липецка выражались в том, что в целях освоения выделенных в сентябре-октябре 2016 года денежных средств заказчики вместо проведения публичных процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) «искусственно дробили» требующиеся заказчику работы путем заключения договоров с единственным подрядчиком каждый стоимостью менее четырехсот тысяч рублей. При этом, в отдельных случаях заказчиками проводились торги, но впоследствии заключенный контракт по итогам таких торгов расторгался по соглашению сторон, и заказчик, разбивая закупаемые работы, заключал несколько договоров с единственным подрядчиком стоимостью менее четырехсот тысяч рублей каждый.



А наибольшее количество рассмотренных нарушений в 2017 году совершено должностными лицами сельских поселений, которые «искусственно дробят» единую закупки на множество закупок до 100 тысяч рублей каждая, в целях избежания конкурентных процедур. Так, например, заказчиком в период с 1 января по 16 декабря 2016 года заключено 59 договоров на сумму 5691145 рублей с индивидуальным предпринимателем на изготовление кованой металлопродукции и 47 договоров на сумму 4220099 рублей с муниципальным унитарным предприятием на содержание и благоустройство дорожной инфраструктуры.



- В результате данных противоправных действий заказчиков не достигается экономия бюджетных средств в связи с отсутствием конкурентной борьбы при определении поставщика (подрядчика, исполнителя), а также создаются преимущества по доступу в определенному товарному ранку только одному лицу, не всегда являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства, - отмечают в Липецком УФАС России.



Всего по фактам нарушения требований законодательства о контрактной системе Липецким УФАС России в 2017 году было рассмотрено 366 дел об административных правонарушениях.