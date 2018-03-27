В Липецкой области торговали просроченными пельменями

Куриные крылья тоже были с истекшим сроком годности.

В одном из магазинов села Каликино Добровского района выявили факты нарушений требований санитарного законодательства и правил продажи отдельных видов товаров.



Как сообщает региональное управление потребрынка, с истекшим сроком годности в продаже находились пельмени и крылья куриные, а ещё отсутствовали маркировки с указанием веса, сроков годности на куриные полуфабрикаты, мед.



Продукция с истекшим сроком годности была незамедлительно снята с реализации. Результаты информационно-аналитического наблюдения направлены в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области для принятия мер реагирования.