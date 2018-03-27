Общество

сегодня, 17:01

В Липецкой области торговали просроченными пельменями

2 609
#торговля #просрочка
3
В Липецкой области торговали просроченными пельменями

Куриные крылья тоже были с истекшим сроком годности.

В одном из магазинов села Каликино Добровского района выявили факты нарушений требований санитарного законодательства и правил продажи отдельных видов товаров.

Как сообщает региональное управление потребрынка, с истекшим сроком годности в продаже находились пельмени и крылья куриные, а ещё отсутствовали маркировки с указанием веса, сроков годности на куриные полуфабрикаты, мед.

Продукция с истекшим сроком годности была незамедлительно снята с реализации. Результаты информационно-аналитического наблюдения направлены в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области для принятия мер реагирования.
2 609
#торговля #просрочка
3

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гидравлический Ампер

20 минут назад
А как же тортики-долгожители? Не проверяли? Там же шильдик со сроком годеости сделан так чтобы его было удобно менять каждые три дня.
ответить

Патологоанатом

32 минуты назад
то из чего сейчас делают полуфабрикаты не имеет срока годности эти полуфабрикаты нас переживут !
ответить

Еще в рубрике

В Липецке проходит еще одна акция памяти жертв Кемеровской трагедии
#Трагедия в Кемерово
В Липецке проходит еще одна акция памяти жертв Кемеровской трагедии

11 минут назад

Общество
Школы Липецка и сельсоветы уличили в расточительности
#закупки
Школы Липецка и сельсоветы уличили в расточительности

сегодня, 17:18

Общество
«Руки Вверх» отменили концерт в Липецке
#Руки Вверх #день траура #Кемерово
8
«Руки Вверх» отменили концерт в Липецке

сегодня, 16:19

Общество
Успешным бизнесменам подарят пледы за 600 рублей
#пледы #тендер #День предпринимателя
14
Успешным бизнесменам подарят пледы за 600 рублей

сегодня, 15:54

Общество
Липчан ждут на акцию памяти жертв кемеровской трагедии
#Кемерово #Зимняя вишня #пожар
42
Липчан ждут на акцию памяти жертв кемеровской трагедии

сегодня, 15:34

Общество
Балкон преткновения
#благоустройство
46
Балкон преткновения

сегодня, 15:15

Общество