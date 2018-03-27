Общество
сегодня, 17:01
В Липецкой области торговали просроченными пельменями
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Куриные крылья тоже были с истекшим сроком годности.
В одном из магазинов села Каликино Добровского района выявили факты нарушений требований санитарного законодательства и правил продажи отдельных видов товаров.
Как сообщает региональное управление потребрынка, с истекшим сроком годности в продаже находились пельмени и крылья куриные, а ещё отсутствовали маркировки с указанием веса, сроков годности на куриные полуфабрикаты, мед.
Продукция с истекшим сроком годности была незамедлительно снята с реализации. Результаты информационно-аналитического наблюдения направлены в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области для принятия мер реагирования.
Как сообщает региональное управление потребрынка, с истекшим сроком годности в продаже находились пельмени и крылья куриные, а ещё отсутствовали маркировки с указанием веса, сроков годности на куриные полуфабрикаты, мед.
Продукция с истекшим сроком годности была незамедлительно снята с реализации. Результаты информационно-аналитического наблюдения направлены в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области для принятия мер реагирования.
2 609
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