Липчане целый день несли игрушки и цветы к памятнику в детский парк

В эти минуты у памятника детям, погибшим в годы Великой Отечественной войны, проходит траурная акция.



Сегодня памятник детям, погибшим в годы Великой Отечественной войны, оказался завален цветами и мягкими игрушками – таким образом, жители Липецка выражали скорбь по погибшим в торгов-развлекательном центре «Зимняя вишня» жителям Кемерово, взрослым и детям.

В 17.00 у памятника началась траурная акция, собравшая несколько сотен человек. В детский парк пришли горожане, летчики Липецкого авиацентра и сотрудники МЧС, студенты и школьники.