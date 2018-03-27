Автоновости

сегодня, 17:00

Липчане целый день несли игрушки и цветы к памятнику в детский парк

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#трагедия в Кемерово
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В эти минуты у памятника детям, погибшим в годы Великой Отечественной войны, проходит траурная акция.

Сегодня памятник детям, погибшим в годы Великой Отечественной войны, оказался завален цветами и мягкими игрушками – таким образом, жители Липецка выражали скорбь по погибшим в торгов-развлекательном центре «Зимняя вишня» жителям Кемерово, взрослым и детям.

В 17.00 у памятника началась траурная акция, собравшая несколько сотен человек. В детский парк пришли горожане, летчики Липецкого авиацентра и сотрудники МЧС, студенты и школьники.

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13 1479
#трагедия в Кемерово
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Комментарии (13)

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Липа

1 минуту назад
Витек, я телевизор не смотрю, наш народ любит потявкать о чужом горе, лучше о себе думайте, чтоб такой беды больше не повторилось
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Витек

6 минут назад
Липа, правильно слушай кисилева и соловьиный помет на нтв
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Липа

19 минут назад
Что вы сплетни собираете?? Какой-то хохлёнок запустил ролик про 300 трупов, а вы как мартышки подхватили!
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Я

42 минуты назад
Около, не 500,а 350 погибло
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Раиса

42 минуты назад
Понятно, за безопасность своих детей мы биться не готовы. Потом кто-нибудь свечки поставит..
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!?

43 минуты назад
Поставим свечи за упокой невинно убиенных...
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Раиса

46 минут назад
Да хоть один погиб. Это не трагедия? В 19 00 на Петра кто нибудь придёт? Надо действовать.
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Около

49 минут назад
Лена, 500 человек
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Раиса

49 минут назад
Хватит сплетни распространять. Вопрос что нам делать, чтобы защитить наших детей. Даже собраться не можем. Как слепые быки, ейей.
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Лена

57 минут назад
Трупы детей развозили по всем городам ,чтобы скрыть сколько реально погибло в зимней вишне
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