Путин объявил траур в России из-за трагедии в Кемерове‍

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении общенационального траура в России из-за трагедии в Кемерове, где при пожаре в торговом центре (ТЦ) «Зимняя вишня» погибло 64 человека, в том числе 41 ребенок.





Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Завтра по всей стране приспустят государственные флаги, будут отменены развлекательные мероприятия и передачи, - передает



"Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю … объявить 28 марта 2018 года днем траура в Российской Федерации", — говорится в указе президента.



Кроме того, правительству и властям региона поручили оказать помощь семьям погибших и пострадавшим при пожаре.



В воскресенье в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел пожар. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.



В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом. По делу о пожаре уже задержали и допросили несколько человек. По версии следствия, к пожару могло привести замыкание электричества или поджог.



Жертв может быть еще больше: крыша огромного ТЦ рухнула, сколько тел находится под завалами — неизвестно. Предварительные версии — поджог или случайное возгорание. Уже известно о задержании четырех человек по этому делу.



Пожар начался около четырех часов дня по местному времени, когда в торговом центре был час пик. По оценкам очевидцев, только на четвертом этаже, где произошло возгорание, находилось несколько сотен человек.



В основном в "Зимней вишне" в это воскресенье были семьи с маленькими детьми, а также школьники, у которых сейчас каникулы. В развлекательной зоне на четвертом этаже был кинотеатр — три зала. Один из них полностью заняли дети: они смотрели мультфильм вместе с сопровождавшими их классными руководителями.



Сегодня утром в Кемерово прилетел Владимир Путин. Он возложил цветы к стихийному мемориалу у здания ТЦ, посетил пострадавших и провел совещание, посвященное ликвидации последствий пожара. По его словам, причиной трагедии стали "халатность и разгильдяйство".



"При упоминании о числе погибших хочется "не плакать, а реветь", - добавил Путин. Глава государства пообещал наказать всех виновных, а также провести тщательное расследование трагедии.



Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал трагедию в Кемерове в ходе встречи с министром иностранных дел Киргизии Эрланом Абдылдаевым. «Действительно, это трагедия. Президент России Владимир Путин лично занимается организацией всех необходимых работ по оказанию содействия семьям, которые потеряли своих родных, и обеспечению дополнительных мер, которые позволят не допустить повторения подобных случаев», — заявил министр.

Среда, 28 марта, объявлена общероссийским днем траура в связи с трагедией в Кемерово, - сообщила пресс-служба Кремля.Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Завтра по всей стране приспустят государственные флаги, будут отменены развлекательные мероприятия и передачи, - передает РИА-Новости "Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю … объявить 28 марта 2018 года днем траура в Российской Федерации", — говорится в указе президента.Кроме того, правительству и властям региона поручили оказать помощь семьям погибших и пострадавшим при пожаре.В воскресенье в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел пожар. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом. По делу о пожаре уже задержали и допросили несколько человек. По версии следствия, к пожару могло привести замыкание электричества или поджог.Жертв может быть еще больше: крыша огромного ТЦ рухнула, сколько тел находится под завалами — неизвестно. Предварительные версии — поджог или случайное возгорание. Уже известно о задержании четырех человек по этому делу.Пожар начался около четырех часов дня по местному времени, когда в торговом центре был час пик. По оценкам очевидцев, только на четвертом этаже, где произошло возгорание, находилось несколько сотен человек.В основном в "Зимней вишне" в это воскресенье были семьи с маленькими детьми, а также школьники, у которых сейчас каникулы. В развлекательной зоне на четвертом этаже был кинотеатр — три зала. Один из них полностью заняли дети: они смотрели мультфильм вместе с сопровождавшими их классными руководителями.Сегодня утром в Кемерово прилетел Владимир Путин. Он возложил цветы к стихийному мемориалу у здания ТЦ, посетил пострадавших и провел совещание, посвященное ликвидации последствий пожара. По его словам, причиной трагедии стали "халатность и разгильдяйство"."При упоминании о числе погибших хочется "не плакать, а реветь", - добавил Путин. Глава государства пообещал наказать всех виновных, а также провести тщательное расследование трагедии.Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал трагедию в Кемерове в ходе встречи с министром иностранных дел Киргизии Эрланом Абдылдаевым. «Действительно, это трагедия. Президент России Владимир Путин лично занимается организацией всех необходимых работ по оказанию содействия семьям, которые потеряли своих родных, и обеспечению дополнительных мер, которые позволят не допустить повторения подобных случаев», — заявил министр.