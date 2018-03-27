Липчан предостерегают от кишечных вирусов

Специалисты говорят об их широкой циркуляции.

В январе-феврале заболеваемость острыми кишечными инфекциями ротавирусной этиологии была на уровне прошлого года (зарегистрировано 211 случаев, 18,3 на 100 тыс.), норовирусной – имела рост (27 случаев против 5). При этом по сообщению Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, уровень заболеваемости детей был в 5 раз выше населения в целом.



О широкой циркуляции кишечных вирусов среди населения свидетельствовало обнаружение ротавирусов в пробах сточных вод городских очистных сооружений до очистки.



С начала этого года в регионе выросла заболеваемость такими болезнями, как внебольничная пневмония – 1443 случая (на 7,5%), острые кишечные инфекции, вызванные вирусом Норволк – 27 случаев (на 22 случая), скарлатина – 43 случая (в 3,3 раза), ветряная оспа – 1057 случаев (на 13,3%), микроспория – 197 случаев (на 8,8%), сифилис – 28 случаев (на 10 случаев).



Выявлено 60 случаев ВИЧ, зарегистрировано 79 случаев бешенства животных в 56 населенных пунктах.