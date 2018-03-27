В России

40 минут назад

ЗОЖ-маркировка полезных продуктов появится в России до конца года

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#здоровое питание
ЗОЖ-маркировка полезных продуктов появится в России до конца года

Министерство здравоохранения России до конца 2018 года запустит программу добровольной маркировки полезных продуктов питания. 

Предложенная ведомством концепция размещения отличительных знаков уже одобрена в правительстве, пишет газета «Известия».

Как уточнили в Минздраве, поставщики полезных продуктов питания уже до конца года смогут разместить на товарах ЗОЖ-эмблему. Одним из рабочих вариантов маркировки является эмблема «Здоровое питание». В ведомстве считают, что подобные меры будут способствовать снижению уровня ожирения в стране.

«Коммуникационная кампания не подразумевает, что остальные продукты автоматически попадут в категорию «вредных». Обозначения для «вредных» продуктов, нанесение красных значков на пищевую продукцию не предусмотрено», — рассказали «Известиям» в пресс-службе Минздрава.

Подробнее о том, какие продукты отметят «полезной» маркировкой, а также об отрицательной реакции Минсельхоза на инициативу читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

114
#здоровое питание

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