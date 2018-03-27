Четвертый этаж сгоревшего ТЦ в Кемерово был надстроен при реконструкции

К трагедии в Кемерово, повлекшей гибель более 60 человек, привели грубые нарушения в эксплуатации сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня». Четвертый этаж, где началось возгорание, был надстроен при реконструкции здания кондитерской фабрики.

Как отметила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко в комментарии газете «Известия», при вводе ТЦ в экс​плуатацию и непосредственно в процессе его работы были допущены серьезные нарушения. В момент эвакуации пожарные выходы были заблокированы.

Председатель Федерального координационного центра руководителей охранных структур Александр Козлов уточнил, что двери пожарных выходов, в случае срабатывания системы оповещения, открываются автоматически. Однако ее, по данным СК, мог отключить охранник.

Для проведения проверки по данному факту в Кемерово вылетели работники центрального аппарата Росгвардии, которая курирует деятельность частных охранных фирм, сообщил «Известиям» советник главы ведомства Александр Хинштейн.

«Если подтвердятся нарушения в работе охранного предприятия ЧОО «Центр защиты», то мы будем принимать меры», — добавил он.

Как сообщил «Известиям» председатель кемеровского Союза архитекторов Сергей Зыков, сгоревшее здание было построено в конце 60-х — начале 70-х годов для кондитерской фабрики, в начале 2000-х цех пустовал. Изначально проект здания предполагал три этажа, а четвертый этаж надстроили во время реконструкции под торговый центр в 2010–2011 годах.

Сильный пожар произошел в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» 25 марта. По последним данным, трагедия унесла жизни 64 человек, десятки из которых дети. В Кемеровской области объявлен трехдневный траур по погибшим.