Липецкую область ожидает очередная волна похолодания

В ближайшие сутки с приближением атмосферных фронтов южного циклона, центр которого будет проходить юго-восточнее Центрального Федерального округа, в Липецкой области ожидается ночью повсеместно, а днем местами небольшой снег.

28 марта наш регион окажется на юго-западной периферии антициклона - будет преимущественно без осадков. 29 марта днем местами возможен небольшой снег. Среднесуточные температуры воздуха ожидаются 28 марта: 2-4 градусов мороза, что на 3-5 градусов ниже климатической нормы. В последующие двое суток значительно похолодает за счет ночного выхолаживания и среднесуточные температуры составят 7-9 градусов мороза, что на 7-10 градусов ниже климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 марта в Липецкой области переменная облачность, ночью повсеместно, днем местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северный, 4-9 м/сек., ночью местами порывы до 14 м/сек. Температура ночью -1 -6 градусов, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, ночью и утром небольшой снег, днем без осадков. Температура ночью от 3 до 5 градусов мороза, днем от 0 до 2 градусов мороза.

Самым теплым 28 марта в Липецке был в 2007 году: +15, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1969 году — 20 градусов мороза.