сегодня, 16:19
«Руки Вверх» отменили концерт в Липецке
Выступление состоится позже.
В связи с объявленным в России Трауром по жертвам трагедии в Кемерово, концерт Руки Вверх! в Липецке 28 марта 2018 года переносится. Мы надеемся на понимание и поддержку всех наших поклонников. И обязательно вернемся к вам в город. О новой дате концерта и правилах обмена и возврата билетов будет сообщено дополнительно #рукивверх
- Мы надеемся на понимание и поддержку всех наших поклонников. О новой дате концерта и правилах обмена и возврата билетов будет сообщено дополнительно, - указано в обращении группы «Руки Вверх» к публике.
Напомним, что уже сегодня в Липецке состоятся акции памяти. Первая, организованная городскими властями, начнется в Верхнем парке в 17.00. Вторая, инициированная неравнодушными липчанами, состоится в 19.00 на площади Петра Великого.
Катя
Ольга