Общество

сегодня, 16:19

«Руки Вверх» отменили концерт в Липецке

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#Руки Вверх #день траура #Кемерово
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«Руки Вверх» отменили концерт в Липецке

Выступление состоится позже.

Руководство музыкальной группы «Руки Вверх» приняло решение перенести концерт в Липецке. Популярный коллектив должен был выступить в нашем городе завтра. Но 28 марта объявлено в России днем траура по жертвам трагедии в Кемерово. В связи с этим в Липецке отменена серия мероприятий, организуемых и частными лицами, и учреждениями культуры.


- Мы надеемся на понимание и поддержку всех наших поклонников. О новой дате концерта и правилах обмена и возврата билетов будет сообщено дополнительно, - указано в обращении группы «Руки Вверх» к публике.

Напомним, что уже сегодня в Липецке состоятся акции памяти. Первая, организованная городскими властями, начнется в Верхнем парке в 17.00. Вторая, инициированная неравнодушными липчанами, состоится в 19.00 на площади Петра Великого.
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#Руки Вверх #день траура #Кемерово
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Комментарии (2)

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Катя

5 минут назад
Правильно! Позже сходим. Сегодня собиралась сдать билеты, настроение совсем не то уже....
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Ольга

20 минут назад
Молодцы! Поддерживаю! Не время плясать.
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