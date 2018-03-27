«Руки Вверх» отменили концерт в Липецке

В связи с объявленным в России Трауром по жертвам трагедии в Кемерово, концерт Руки Вверх! в Липецке 28 марта 2018 года переносится. Мы надеемся на понимание и поддержку всех наших поклонников. И обязательно вернемся к вам в город. О новой дате концерта и правилах обмена и возврата билетов будет сообщено дополнительно #рукивверх

Публикация от Группа "Руки Вверх!" (@rukivverh_official) 27 Мар 2018 в 5:31 PDT