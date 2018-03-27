Успешным бизнесменам подарят пледы за 600 рублей

Так отпразднуют День предпринимателя.

Администрация Краснинского района провела тендер на приобретение пледов. Покупка приурочена к празднованию Дня предпринимателя. На 10 пледов чиновники потратят 6 766 рублей.



Средняя стоимость одного подарочного пледа была установлена в 676 рублей. За эту сумму заказчик получит плед из 100%-го полиэстера с ворсом в 1,5 см. Подарок будет упакован в заводскую сумку-чемодан на молнии. Плед должен быть всесезонным, а его цвет - «красочным».



Покупку оплатят из бюджета Краснинского района. Заказчик получит пледы к середине апреля. День российского предпринимательства — профессиональный праздник, введённый в 2007 году. Отмечается 26 мая.