Общество

сегодня, 15:54

Успешным бизнесменам подарят пледы за 600 рублей

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#пледы #тендер #День предпринимателя
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Успешным бизнесменам подарят пледы за 600 рублей

Так отпразднуют День предпринимателя.

Администрация Краснинского района провела тендер на приобретение пледов. Покупка приурочена к празднованию Дня предпринимателя. На 10 пледов чиновники потратят 6 766 рублей.

Средняя стоимость одного подарочного пледа была установлена в 676 рублей. За эту сумму заказчик получит плед из 100%-го полиэстера с ворсом в 1,5 см. Подарок будет упакован в заводскую сумку-чемодан на молнии. Плед должен быть всесезонным, а его цвет - «красочным».

Покупку оплатят из бюджета Краснинского района. Заказчик получит пледы к середине апреля. День российского предпринимательства — профессиональный праздник, введённый в 2007 году. Отмечается 26 мая.
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#пледы #тендер #День предпринимателя
1

Комментарии (7)

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Светлана

13 минут назад
Ну слава богу! Видно мерзнут))) Как не день, так цирк в пипецкой области.
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Леля

48 минут назад
Везет же людям;)))))))
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Нонка

52 минуты назад
А котика котика то кому
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успешный бизнес

59 минут назад
очевидно , это намек на сухари и Колыму
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Animal planet

сегодня, 16:12
Такие позорные пледы никому не нужны,пустая трата денег,лучше перечислите эти деньги в приют для животных.
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Гидравлический Ампер

сегодня, 16:08
Ну это из той же песни, что и телефоны с кнопкой SOS для ветеранов. Видимо один креативщик жжот)))
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Женя

сегодня, 16:05
Себе(т.е.чиновникам) по 300 окладов,а бизнесменам(который пополняют бюджет налогами)по пледу за 600 руб.Все,как всегда,по честному
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