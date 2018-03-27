Общество

сегодня, 15:34

Липчан ждут на акцию памяти жертв кемеровской трагедии

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#Кемерово #Зимняя вишня #пожар #соцсети
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Липчан ждут на акцию памяти жертв кемеровской трагедии

Акция проводится городскими властями.

Как сообщили GOROD48 в администрации Липецка, сегодня состоится общегородская акция памяти жертв трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. Всех неравнодушных липчан ждут у памятника детям, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в Верхнем парке. Начало акции 17.00.

Известно, что акцию посетят первые лица Липецка, представители общественности, авиацентра. Кроме того, городская администрация призывает присоединиться к траурному мероприятию тех липчан, которые намеревались сегодня вечером придти на площадь Петра Великого. О планируемой там акции ранее сообщила жительница города Светлана Гурина.

Напомним, 28 марта в России объявлен общенациональный траур по жертвам пожара в Кемерово. По последним данным там погибли 64 человека.
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#Кемерово #Зимняя вишня #пожар #соцсети
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Комментарии (11)

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Константин

1 минуту назад
Что за город у нас. Кто в лес кто по дрова. Где мемориал так и не понял.
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Ольга

3 минуты назад
Коммунист, да у вас вечно америкосы и бандеровцы виноваты. Виноваты только наши чиновники!!! Ни какие это не вбросы. Жители же говорят, 3 зала по 90 мест. Я местным жителям больше верю, чем бла бла чиновников. В Крымске тоже говорили, что 74 человека, а по факту? Но ведь быстро все забыли!
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каректор

7 минут назад
грамотный, ... прихадите пажалуйста
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грамотный

18 минут назад
прийти, а не придти, город 48! Корректора нормального когда наймете? вас дети читают, стыдно.
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Ктулху

19 минут назад
Есть одна общегородская площадь -Ленина Соборная. вот туда и надо выходить.
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х

21 минуту назад
многие города еще вчера объявили траур, наш по указке
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Коммунист

59 минут назад
Михаил, да вброс это....Бандеровец какой-то позвонил в кемеровский морг, спросил сколько свободных мест, ему ответили, а он просто вычел из общего количества мест свободные, и на этом основании сделал выводы о количестве жертв на пожаре...
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Михаил

сегодня, 16:04
Ну видимо врут.. Либо в интернете непонятно откуда вброс идет..Полно аудиозаписей утверждающих что жертв более 150 а то и 200..
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Гидравлический Ампер

сегодня, 15:56
Козявка, в Верхнем показной, у Петра народный.
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Гидравлический Ампер

сегодня, 15:55
Общенациональный траур объявляется если жерт более 80. Это как понимать? Нам опять врут?
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