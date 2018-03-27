Общество
сегодня, 15:34
Липчан ждут на акцию памяти жертв кемеровской трагедии
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Акция проводится городскими властями.
Как сообщили GOROD48 в администрации Липецка, сегодня состоится общегородская акция памяти жертв трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. Всех неравнодушных липчан ждут у памятника детям, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в Верхнем парке. Начало акции 17.00.
Известно, что акцию посетят первые лица Липецка, представители общественности, авиацентра. Кроме того, городская администрация призывает присоединиться к траурному мероприятию тех липчан, которые намеревались сегодня вечером придти на площадь Петра Великого. О планируемой там акции ранее сообщила жительница города Светлана Гурина.
Напомним, 28 марта в России объявлен общенациональный траур по жертвам пожара в Кемерово. По последним данным там погибли 64 человека.
Известно, что акцию посетят первые лица Липецка, представители общественности, авиацентра. Кроме того, городская администрация призывает присоединиться к траурному мероприятию тех липчан, которые намеревались сегодня вечером придти на площадь Петра Великого. О планируемой там акции ранее сообщила жительница города Светлана Гурина.
Напомним, 28 марта в России объявлен общенациональный траур по жертвам пожара в Кемерово. По последним данным там погибли 64 человека.
11 1254
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