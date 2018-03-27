Балкон преткновения

Жители «хрущевки» ополчились против пристроивших балкон к стенам жильцам первого этажа.





В редакцию GOROD48 обратилась Татьяна Нефедова, жительница квартиры №1 дома №49/4 по улице Космонавтов. Она рассказала историю из цикла «Выбирай не дом, а соседа»: женщина по решению суда должна демонтировать балкон, который построил ее муж для улучшения жизненных условий семьи (супруги воспитывают двоих детей), чем вызвал неудовольствие окружающих:- Против балкона выступают только две наших соседки по подъезду - со второго и третьего этажей. Остальные жильцы дома на нашей стороне. Почему мы должны демонтировать балкон, в то время как квартиры наших соседок - с балконами? Жители первых этажей нашего дома построили восемь балконов, причем все они - из кирпича, капитальные. А наш смонтирован на «косынке», уголках, и висит в воздухе!Действительно, балкон Нефедовых - не капитальное строение. От остальных самопальных балконов он отличается еще и тем, что построен не в створе с балконами верхних этажей: выходы на них в квартирах соседей Нефедовых по стояку - не из зала, а из спальни, с другой стороны дома.Помните этот призыв ЕБН? Нефедовы поступили в его духе: купили квартиру в доме по улице Космонавтов в 2011 году и постепенно стали улучшать свои жизненные условия. Вначале они сделали ремонт в жилых помещениях: муж Татьяны - монтажник натяжных потолков, мужчина, как говорится, с руками. В итоге квартира преобразилась настолько, насколько возможно сделать конфетку из чуда инженерно-строительной мысли эпохи Хрущева. В 2013 году семья решила расширить экспансию на общедомовое имущество: надумала пристроить, по примеру других жильцов первых этажей, к стенам своей квартиры балкон.- Соседям по нашему стояку наша идея сразу не понравилась. Очевидно, они обиделись на нас из-за шума перфоратора, хотя мы и старались делать ремонт по будням, - говорит Татьяна Нефедова.Особенно упорствовала жительница квартиры №4 Светлана Рыжкова, под окнами спальни которой Нефедовы решили сделать балкон. По словам Татьяны, сын Рыжковой, на которого оформлена половина квартиры, даже взял с них 7 тысяч рублей будто бы на решетки на окна (Рыжковы боялись, что с крыши пристройки к ним в квартиру могут влезть воры), но их так и не сделал.Нефедовы обратились в ООО «Юридическо-риэлторский центр «Наш дом», специалисты которого узаконили появившуюся конструкцию через суд. За юридическое сопровождение сделки и за представительство в суде семья заплатила юристам организации 15 тысяч рублей. Но как только Нефедовы получили на руки разрешение Октябрьского райсуда на свой балкон, его обжаловали три их соседки по стояку в областной суд. И областной суд решил, что балкон нужно снести, так как при его возведении был нарушено законодательство: истцы не получили разрешения на улучшение своих жилищных условий от всех собственников жилых помещений дома, нарушив ст. 247 ГК РФ, регламентирующую владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности. А потом неправоту Нефедовых подтвердил Верховный суд, куда семья обращалась с жалобой на апелляционное постановление суда областного.- Жильцы из 7-й,10-й и 13-й квартир сочли, что наша пристройка опасна, что она нарушила целостность внешней стены дома. Но это не так. По выводам ООО «Проектстальконструкция», несущие и ограждающие конструкции балкона не создают никакой опасности жильцам дома. На нашей стороне и областной Центр гигиены и эпидемиологии. По данным МЧС, балкон отвечает всем нормам противопожарной безопасности, - перебирает разрешительные документы женщина, которая должна самостоятельно демонтировать балкон, уничтожив, таким образом, свое детище.Кажется, что, кроме соседей по стояку, против балкона Нефедовых был только городской департамент градостроительства и архитектуры. Цитата: «балкон возведен в легких металлических конструкциях, в пределах отмостки здания с доступом к цоколю, что не соответствует внешнему облику здания». Но, кажется, это несущественная деталь - какой такой особый облик у «хрушевки», затерянной в глубине жилого массива!Так в чем проблема? Во взаимоотношениях людей, в первую очередь. Так, соседка из 13-й квартиры в свое время обвинила Нефедовых в том, что они заняли подвальное помещение, которое она считает своим. А жительница 7-й квартиры, завуч липецкой школы №2 Инна Семенова, уверена, что Нефедовы подожгли двери ее квартиры. Более того, склочные соседки пожаловались во все инстанции, что Нефедовы пробили дырку в полу и получили прямой доступ в подвал, где, сволочи такие, безнаказанно жгут общедомовое электичество!Татьяна Нефедова, понятно, по очереди отвергает все эти обвинения.А что говорят ее оппонентки?- Мне лично балкон на первом этаже ничуть не мешает. А раньше… раньше были другие обстоятельства, но они - в прошлом. Тогда, в 2014 году, речь шла о безопасности дома в связи с пристройкой этого балкона, но никаких документов из инстанций на этот счет нет. А раз нет, то и проблемы нет, - говорит Людмила Потапова из 10-й квартиры.Куда более принципиальными оказались соседи Нефедовых, живущие ниже Потаповой.- Если бы она себя скромно вела, не хамила, все было бы у нее хорошо, - говорит хозяйка 4-й квартиры Светлана Рыжкова (та самая, сын которой получил от Нефедовых 7 тысяч рублей «на решетки на окна»).Светлана Рыжкова заявила, что потеряла покой сразу же после того, как жильцы первого этажа пристроили балкон. Они не поступили так, как делают другие - в створе балконов второго-пятого этажей. Они пристроили балкон с другой стороны дома:- Где у нас у всех спальни, у них - зал. Соответственно, с громкой музыкой, которая лишает покоя. Плюс муж Татьяны курит, и весь дым поднимается ко мне в спальню. Опять же с козырька ее балкона легко залезть ко мне в квартиру, поэтому я перестала открывать окна. И еще она называет меня монашкой (Светлана Рыжкова, по ее словам, вот уже несколько лет служит при одном из храмов Задонска).Жительница 4-й квартиры боится по ночам любого шороха. А на металлическую крышу под окном ее спальни постоянно падают камушки из стен, зимой - снег и сосульки. Все эти звуки заставляют набожную женщину содрогаться от страха. А еще Рыжкова не может, по ее словам, продать квартиру - из-за того же балкона, который снизил цену ее недвижимости аж на 300 тысяч рублей.Женщиной-кремнем оказалась и жительница квартиры №7. Завуч школы №2 Инна Семенова уверена, что, пробив в стене дыру под двери, соседи с первого этажа нарушили целостность стены, что грозит дому обрушением.- Почему они не сделали балкон, как у всех? Почему так поступили? Почему я должна дышать табаком? - задается риторическими вопросами педработник.Но более всего Инна Семенова возмущена тем, что Нефедовы подожгли двери ее квартиры.- Я тогда чуть не угорела! А когда я спросила у Татьяны, почему она это сделала, она сказала, что извинится за это. Если она пожелала извиниться, то, значит, подожгла и двери моей квартиры, - делает логическое умозаключение завуч школы.Итак, Нефедовой, как бы обидно ей не было, придется снести балкон. Об этом GOROD48 сказал судебный пристав-исполнитель Кирилл Выриков.- У нас на исполнении решение суда о сносе балкона находится еще с 2014 года. Татьяна Нефедова постоянно обещает демонтировать его самостоятельно, но всякий раз находит причины этого не делать. Последний срок, который ей дан, - конец марта, - говорит сотрудник УФССП РФ по Липецкой области.