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Суд арестовал Витаса на семь суток
Рассмотрев дело Витаса, сегодня Одинцовский суд Подмосковья принял решение отправить его за решетку на семь суток. Ранее певец становился участником различных скандалов: на его счету пьяное вождение с лишением прав, угрозы пешеходам оружием и неповиновение сотрудникам полиции.
"Суд признал Грачева виновным в совершении правонарушения и назначил наказание в виде административного ареста на семь суток", - сообщила "Интерфаксу" во вторник пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова.
Витас признан виновным в правонарушении, предусмотренном ст.20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Максимальное наказание по данному правонарушению предусматривает 15 суток ареста.
21 марта в подмосковной Барвихе певец устроил холостую стрельбу, после чего был задержан.