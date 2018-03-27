Суд арестовал Витаса на семь суток

Рассмотрев дело Витаса, сегодня Одинцовский суд Подмосковья принял решение отправить его за решетку на семь суток. Ранее певец становился участником различных скандалов: на его счету пьяное вождение с лишением прав, угрозы пешеходам оружием и неповиновение сотрудникам полиции.





"Суд признал Грачева виновным в совершении правонарушения и назначил наказание в виде административного ареста на семь суток", - сообщила "Интерфаксу" во вторник пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова.



Витас признан виновным в правонарушении, предусмотренном ст.20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Максимальное наказание по данному правонарушению предусматривает 15 суток ареста.



21 марта в подмосковной Барвихе певец устроил холостую стрельбу, после чего был задержан. Одинцовский городской суд отправил под административный арест певца Витаса (Виталия Грачева), который на прошлой неделе устроил стрельбу из охолощенного пистолета в районе Рублево-Успенского шоссе, - передает "Интерфакс" "Суд признал Грачева виновным в совершении правонарушения и назначил наказание в виде административного ареста на семь суток", - сообщила "Интерфаксу" во вторник пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова.Витас признан виновным в правонарушении, предусмотренном ст.20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Максимальное наказание по данному правонарушению предусматривает 15 суток ареста.21 марта в подмосковной Барвихе певец устроил холостую стрельбу, после чего был задержан.