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47 минут назад

Тулеев попросил у Путина прощения за трагедию в Кемерово‍

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#Тулеев #Путин #пожар в Кемерово
Тулеев попросил у Путина прощения за трагедию в Кемерово‍

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев извинился перед президентом Владимиром Путиным за пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев лично извинился перед президентом России Владимиром Путиным за пожар в ТЦ "Зимняя вишня", где погибли 64 человека. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Владимир Владимирович, Вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое. Прошу прощения лично у Вас за то, что случилось на нашей территории", — заявил Тулеев в ходе совещания у главы страны.

Губернатор отметил, что докладывал главе государства о ситуации в Кемерове 25 марта. По его словам, вечером того же дня стало известно, что при пожаре погибла 11-летняя родственница Амана Тулеева, - передает РИА-Новости.

Он также подчеркнул, что, как и президент, видит причины случившейся трагедии в "разгильдяйстве, халатности и попустительстве".

Пожар в четырехэтажном ТЦ в Кемерово произошел в воскресенье. Погибли 64 человека, в том числе дети. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом. По делу о пожаре задержаны несколько человек.

Сегодня утром в Кемерово прилетел Владимир Путин. Он возложил цветы к стихийному мемориалу у здания ТЦ, посетил пострадавших и провел совещание, посвященное ликвидации последствий пожара.

Тем временем спасатели завершили поисковую операцию на месте пожара, - сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

Жители Украины, Белоруссии, Германии, США, Венгрии, Хорватии, Таджикистана, Узбекистана несут цветы, свечи и игрушки к посольствам и генконсульствам России в память о погибших при пожаре в Кемерове.

Виталий Кличко поручил проверить все торговые центры в Киеве после пожара в Кемерове. «Мы шокированы трагедией, произошедшей в Кемерове. В связи с этим мэр Киева поручил проверить на соответствие нормам пожарной безопасности все торгово-развлекательные комплексы и другие места массового пребывания людей», — заявил заместитель главы Киевской горадминистрации Пётр Пантелеев.
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#Тулеев #Путин #пожар в Кемерово

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