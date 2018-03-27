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39 минут назад

Спустя 50 лет сестра решила найти липчанку

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Спустя 50 лет сестра решила найти липчанку

Пенсионерка хочет дружить семьями.

66-летняя Любовь (Енчинова) Вилисова решила разыскать свою двоюродную сестру и подругу, уроженку Липецка Галины Адыкаеву. Женщина 1948-50 годов рождения жила в Липецке до 1968 года. Потом связь между сестрами прервалась. Спустя 50 лет Любовь решила найти Галину.

- В 1968 году Галина приехала в село Улаган, раннее Горно-Алтайской автономной области. Я училась в 9 классе, а она уже закончила школу. Отца и родственников нашла в этом селе, ее отец - мой родной дядя Адыкаев Михаил Митрофанович, который служил в Липецке до 1950 года примерно и был женат на матери Галины. В связи с чем не знаю, у него там произошло буйное помешательство и его комиссовали. На Родине после лечения, он жил с другой женщиной, от которой было 2 детей. 50 лет о Гале и ее родных мы ничего не знаем. Мать звали Зоя. Школу она наверное закончила в 1966-1968 гг. (примерно). Мне уже 66 лет и я хочу познакомить своих детей с ее детьми и увидеть ее, - сообщает Любовь.

Всех, кто имеется сведения о Галине, просят сообщить данные через ресурс «Поиск людей».

Фото: «Поиск людей»





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Комментарии (1)

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рановато,что то,

30 минут назад
Надо ещё лет 40-60 подождать,тогда и искать
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