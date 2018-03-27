Кемеровчане рассказали о результатах проверки кладбища с «200 могилами»

Жители Кемерова съездили на кладбище, где якобы подготовлены более 200 могил, и рассказали о результатах проверки.

Как сообщает VSE42.Ru , один из участников митинга на площади Советов в Кемерово, где несколько тысяч жителей города собрались после пожара в торговом центре, сообщил, что побывал на одном из кладбищ, где по словам горожан, вырыто около 200 могил, и обнаружил там лишь расчищенную аллею и увидел одну могилу. Мэр города Илья Середюк добавил, что на кладбище ежедневно проходят захоронения, так как умирают люди.

Также на кладбище №5 прибыл корреспондент VSE42.Ru, который также подтвердил вышеназванную информацию. Один из сотрудников кладбища сообщил сотруднику сайта, что аллею расчистили для 17 умерших горожан, но к "Зимней вишне" они не относятся.

– Места на кладбище запросили всего три семьи, родственники которых погибли на пожаре. Если они будут хоронить завтра, мы начнем копать могилы только завтра утром. Никаких 200 подготовленных могил нет у нас, – сообщил рабочий.

фото VSE42.Ru.