В День смеха продажу алкоголя в Липецке ограничат

В Липецке 1 апреля ограничат розничную продажу алкоголя. Запрет введён в связи с проведением автопробега.

Как сообщает пресс-служба администрации города, автопробег пройдёт с 12.00 до 14.00 по маршруту: автопарковка «Ашан» - развязка улиц Катукова и проспекта Победы – автовокзал – Кольцевая – улица Механизаторов – улица 50-летия НЛМК – Набережная. Заявленная численность участников – 100 человек.

В соответствии с действующим законодательством, розничная продажа алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания, не допускается в местах массового скопления граждан в период проведения вышеуказанного мероприятия.