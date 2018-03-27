Общество

сегодня, 14:32

В День смеха продажу алкоголя в Липецке ограничат

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#алкоголь
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В День смеха продажу алкоголя в Липецке ограничат

В Липецке 1 апреля ограничат розничную продажу алкоголя. Запрет введён в связи  с проведением автопробега. 

Как сообщает пресс-служба администрации города, автопробег пройдёт с 12.00 до 14.00 по маршруту: автопарковка «Ашан» - развязка улиц Катукова и проспекта Победы – автовокзал – Кольцевая – улица Механизаторов – улица 50-летия НЛМК – Набережная. Заявленная численность участников – 100 человек.

В соответствии с действующим законодательством, розничная продажа алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания, не допускается в местах массового скопления граждан в период проведения вышеуказанного мероприятия.

2 286
#алкоголь
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Комментарии (2)

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+++

32 минуты назад
НАСМЕШИЛИ!!!
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Шутка

39 минут назад
Ну так, что бы, чисто поржать!
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