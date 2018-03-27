В рейтинге популярности и известности липецкий губернатор в первой двадцатке

Агентство Viperson подготовило ТОП-35 рейтинг глав субъектов РФ по популярности и известности.

Первое место, как не странно, агентство присвоило главе Ханты-Мансийского округа Наталье Комаровой. Второе место у мэра Москвы Сергея Собянина. Аман Тулеев, глава Кемеровской области на третьем месте. Глава Чечни Рамзан Кадыров – на 7-м.

Липецкий губернатор Олег Королев разместился на 18-й строчке.

Главы Воронежской и Тамбовской областей в рейтинг не попали, а губернатор Белгородчины Евгений Савченко - на 13 месте.