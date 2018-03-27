Общество

сегодня, 14:29

В рейтинге популярности и известности липецкий губернатор в первой двадцатке

10 418
#рейтинг
В рейтинге популярности и известности липецкий губернатор в первой двадцатке

Агентство Viperson подготовило ТОП-35 рейтинг глав субъектов РФ по популярности и известности.

Первое место, как не странно, агентство присвоило главе Ханты-Мансийского округа Наталье Комаровой. Второе место у мэра Москвы Сергея Собянина. Аман Тулеев, глава Кемеровской области на третьем месте. Глава Чечни Рамзан Кадыров – на 7-м.

Липецкий губернатор Олег Королев разместился на 18-й строчке. 

Главы Воронежской и Тамбовской областей в рейтинг не попали, а губернатор Белгородчины Евгений Савченко - на 13 месте.

10 418
#рейтинг

Комментарии (10)

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Доцент

3 минуты назад
А главам Воронежской и Тамбовской областей в подковерных рейтингах, похоже, некогда плавать, они работой заняты.
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Путя

11 минут назад
снимать надо нахрен вместе с тулеевым
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не патриот

15 минут назад
БОЖЕ , как же , они уже З А Е .. Л И , простой народ , со своими лживыми , показушными ,не нужными ,дешевыми - лизоблюдскими рейтингами !!! БОЖЕ , ЕСЛИ ТЫ ЕСТЬ , ПОКАРАЙ ТЫ ЭТИХ ТВАРЕЙ САМЫМ СТРАШНЫМ СВОИМ СУДОМ !!! КОГДА ЖЕ ЭТИ , УПЫРИ НАПЬЮТСЯ КРОВИ ПРОСТОГО ЧЕЛОВЕКА,РАБОТЯГИ,ЕСЛИ ТЫ ЕСТЬ ,ГОСПОДИ ,КУДА СМОТРИШЬ,ПОЧЕМУ ПОЗВЛЯЕШЬ ЭТИМ ТВАРЯМ УНИЧТОЖАТЬ ПРОСТОЙ НАРОД , ПОЧЕМУ???
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Тербунатор

24 минуты назад
с его старческим маразмом, "пустыми" обещаниями и изложением, понятным только ему одному, речи как у Виталия Кличко- он скокро займет первое место, просто, как клоун, народ веселить...
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*

43 минуты назад
вы снова об этом чёрте пишите? зачем?
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О.Королев

47 минут назад
А. Тулеев, я ещё поработаю.
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Гидравлический Ампер

48 минут назад
ЦАО, вооона в чём собака то порылась?! А я то думаю...)))
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ЦАО

55 минут назад
Гидравлический Ампер, это рейтинг по степени лизожопства. Всё правильно в нём указано.
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Гидравлический Ампер

59 минут назад
В Кемерово Тулеева на митинге требут снять, а он на третьем месте в рейтинге))) Эт что за рейтиг то такой? Ну сейчас чую в комментариях рейтинг Королева чуть поправят)))
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А. Тулеев

сегодня, 14:35
Досвидос.
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