В отношении сотрудников липецкого СК проведут расследование

Ситуация касается государственных закупок.

Комиссия липецкого управления Федеральной антимонопольной службы в ходе расследования жалобы поставщика вынесла решение о передаче материалов проверки для рассмотрения вопроса о возбуждении административного дела в отношении сотрудников контрактной службы регионального Следственного Комитета.



Как указано в материалах УФАС, липецкие антимонопольщики рассматривали жалобу местного отделения АО «АльфаСтрахование». Потенциальному поставщику показались подозрительными действия котировочной комиссии заказчика – следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области - при проведении запроса стоимости услуг по страховке транспорта. Заказчик не рассмотрел поданную АО «АльфаСтрахование» заявку.



Липецкие антимонопольщики провели внеплановую проверку и признали жалобу обоснованной. Подавшая жалобу организация отправила заявку в правильное время, но позже заказчик откорректировал данные тендера. По «новым срокам» в торги попала всего одна организация, которая и стала победителем запроса котировок. А вот заявка АО «АльфаСтрахование» и еще трех поставщиков остались за бортом конкурса, их даже не рассмотрели.



Устранять нарушение УФАС не предписывает: контракт на страхование автомобилей на 131 000 рублей уже заключен. А вот вопрос о наказании должностных лиц решат отдельно.