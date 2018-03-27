Общество

сегодня, 14:21

В отношении сотрудников липецкого СК проведут расследование

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#котировки #УФАС #страхование
В отношении сотрудников липецкого СК проведут расследование

Ситуация касается государственных закупок.

Комиссия липецкого управления Федеральной антимонопольной службы в ходе расследования жалобы поставщика вынесла решение о передаче материалов проверки для рассмотрения вопроса о возбуждении административного дела в отношении сотрудников контрактной службы регионального Следственного Комитета.

Как указано в материалах УФАС, липецкие антимонопольщики рассматривали жалобу местного отделения АО «АльфаСтрахование». Потенциальному поставщику показались подозрительными действия котировочной комиссии заказчика – следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области - при проведении запроса стоимости услуг по страховке транспорта. Заказчик не рассмотрел поданную АО «АльфаСтрахование» заявку.

Липецкие антимонопольщики провели внеплановую проверку и признали жалобу обоснованной. Подавшая жалобу организация отправила заявку в правильное время, но позже заказчик откорректировал данные тендера. По «новым срокам» в торги попала всего одна организация, которая и стала победителем запроса котировок. А вот заявка АО «АльфаСтрахование» и еще трех поставщиков остались за бортом конкурса, их даже не рассмотрели.

Устранять нарушение УФАС не предписывает: контракт на страхование автомобилей на 131 000 рублей уже заключен. А вот вопрос о наказании должностных лиц решат отдельно.
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#котировки #УФАС #страхование

Комментарии (2)

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кругом откаты,коррупция,как они

сегодня, 14:38
Бстро откорректировали"новые сроки",как говорится,кто не успел,тот опоздал?А как же , тогда эти коррупционеры будут вести дела гайцов-коррупционеров?
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город следователей

сегодня, 14:30
Я узнал, что у меня Есть огромная родня: И тропинка, И лесок, В поле – каждый Колосок, Речка, Небо надо мною – Это все мое, родное! но уже не в Лиипе я, вот такие вот дела!!!!
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