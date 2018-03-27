Происшествия

сегодня, 14:00

В ТРЦ «Европа» объявили пожарную тревогу

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#пожарная тревога
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В ТРЦ «Европа» объявили пожарную тревогу

Посетители и персонал центра эвакуированы.

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В липецком ТРЦ «Европа» на улице Советской объявили пожарную тревогу. Посетители торгового центра покинули его без паники и после недолгого перерыва вернулись назад. При этом, некоторые магазины прекратили работу.

Тревога учебная - сегодня в городе представители МЧС и прокуратуры проверяют все торгово-развлекательные центры.


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30 5567
#пожарная тревога
2

Комментарии (30)

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гость

5 минут назад
Вася, Я не про то кто и как его строил, а про систему пожаротушения и обученный персонал!А как у нас строят это вопрос отдельный!У нас что дороги, что здания всё кладут на совесть... Хорошо что хоть в этом признался!!!
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из -за

6 минут назад
дураков горят дети
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не патриот

6 минут назад
началось ....
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kgv48@rambler.ru

8 минут назад
Вывернуться во всем и главное во время
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Вася

16 минут назад
гость, про малибу промолчим, я принимал участие в строительстве, с тех пор запретил семье туда ходить.
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Я думал

19 минут назад
Что трусы бабьи загорелись
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гость

27 минут назад
когда объявили эвакуации все стояли и смеялись и никто не спешил выходить. По рации говорили что это не учебная тревога, а настоящий пожар, что у посетителей вызвало смех
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Дмитрий

28 минут назад
Самый Не безопасный ТЦ в Липецке - Ривьера. Особенно зона кинотеатров. Длинные узкие коридоры с выходом в одну "кишку" из 8-ми!!!! Восьми, Карл!!! Залов. В случае ЧП до тысячи людей должны будут по этим коридорам "эвакуироваться"...Строился данный кучей организация от беглых турков, до неизвестно кого. Несущие железобетонные конструкции здания содержат внутри - египетскую арматуру. (завозилась в РФ в 2006 во время нехватки металлопроката на внутреннем рынке и НЕ соответствует необходимым для нашего климата параметрам). Вентиляция и нормальная система пожаротушения в Липецк, а также наличие работающих запасных выходов - все это не про Липецк ( касается абсолютно всех ТРЦ в городе). Впрочем, врятли в других городах строят по другому.
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гость

28 минут назад
Mik.Какая истина!Нужно вернуть постоянные проверки от госпожнадзора как это было ранее.Не проверка кашмарит бизнес, а бизнес кашмарит нас...МЧС нужно ликвидировать и дать возможность профессионалам действовать и работать...Путин считает что сделали благо передав старейшую службу пожарную в молодую распальцованную систему МЧС.Противно слушать как теперь наша власть рассказывает что присоединение и развал пожарной охраны в МЧС это классный эффект реформы!Верните пожарную охрану в МВД или сделайте её отдельной системой иначе всё будет повторяться с ужасающим эффектом...
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Вовочка

32 минуты назад
Поздно пить "Боржоми" когда почки отвалились !!!
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