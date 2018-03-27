Происшествия
сегодня, 14:00
В ТРЦ «Европа» объявили пожарную тревогу
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Посетители и персонал центра эвакуированы.
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В липецком ТРЦ «Европа» на улице Советской объявили пожарную тревогу. Посетители торгового центра покинули его без паники и после недолгого перерыва вернулись назад. При этом, некоторые магазины прекратили работу.
Тревога учебная - сегодня в городе представители МЧС и прокуратуры проверяют все торгово-развлекательные центры.
Тревога учебная - сегодня в городе представители МЧС и прокуратуры проверяют все торгово-развлекательные центры.
30 5567
гость
из -за
не патриот
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Вася
Я думал
гость
Дмитрий
гость
Вовочка