Бизнес

сегодня, 13:50

ОАО «Золотой колос» уменьшило чистый убыток почти на 4 млн. рублей

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ОАО «Золотой колос» уменьшило чистый убыток почти на 4 млн. рублей

19 млн. 190 тыс. рублей составил чистый убыток ОАО «Золотой колос» (Липецкий район, с. Кузьминские отвержки) по итогам 2017 года, сообщается в официальных отчетных документах компании на сервере раскрытия информации. 

По сравнению с предыдущим годом предприятие снизило убыток почти на 3,8 млн. рублей – по итогам 2016 года он составлял 22 млн. 954 тыс. рублей.

В то же время выручка компании составила 8 млн. 588 тыс. рублей, что на 664 тыс. рублей больше, чем годом ранее, убыток от продаж удалось сократить почти на 1,9 млн. рублей: с 6 млн. 998 тыс. до 5 млн. 116 тыс.

Как сообщается в аудиторском заключении по итогам бухгалтерского отчета предприятия, выручка общества в 2017 году сложилась в основном из сдачи в аренду складских и производственных помещений, хранения сельскохозяйственной техники на территории ОАО «Золотой колос» и филиала «Добринский ХПП», реализации покупных товаров. Вместе с тем, задолженности перед работниками по зарплате, а также налогам, взносам перед бюджетом и внебюджетными фондами предприятие не имеет.

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Макс

сегодня, 14:09
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