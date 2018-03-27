Экономика

32 минуты назад

Научные сотрудники – самые высокооплачиваемые бюджетники

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#зарплата
Научные сотрудники – самые высокооплачиваемые бюджетники

Самыми высокооплачиваемыми бюджетниками по итогам января-февраля 2018 года в Липецкой области оказались научные сотрудники организаций государственной и муниципальной форм собственности — их зарплата в среднем составила 65 376 рублей.

Средние зарплаты бюджетников в регионах (в том числе в Липецкой области) по итогам двух месяцев представил Росстат. Самые высокие зарплаты оказались у научных сотрудников, самой низкооплачиваемой категорией оказались педагоги дошкольных образовательных учреждений.

Так, зарплата педагогов дошкольного образования по итогам года составила 25 743 рублей, учителей школ — 27 038 рублей. Педагоги учреждений дополнительного образования зарабатывали в среднем 27 449 рублей, уровень ежемесячного заработка оказался и у преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профобразования составил 27 633 рубля. Уровень средней заработной платы преподавателей в вузах составил в Липецкой области 54 740 рублей. Научные сотрудники организаций государственной и муниципальной форм собственности заработали в среднем по 65 376 рублей.

Уровень средней зарплаты врачей составил 54 214 рублей, среднего медицинского (фармацевтического) персонала в организациях государственной и муниципальной форм собственности — 27 178 рублей, младшего медперсонала — 27 265 рублей.

Средняя зарплата социальных работников составила 27 004 рублей, работников учреждений культуры — 27 590 рублей, педагогов образовательных медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей — 26 999 рублей, сообщает Росстат.

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#зарплата

Комментарии (3)

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реалист

6 минут назад
Кто то ест капусту а кто мясо вместе голубцы
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Научный сотрудник

6 минут назад
Я, наверное, в какой-то другой России живу.
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игорь

8 минут назад
Кто это такие научные сотрудники организаций государственной и муниципальной форм собственности.? Назовите конкретные организации..
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