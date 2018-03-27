Умер депутат Липецкого облсовета Сергей Мартынов

Липецкий областной Совет депутатов с прискорбием сообщает о скоропостижной смерти Мартынова Сергея Александровича - депутата Липецкого областного Совета депутатов. Ему было 49 лет.

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Как сообщает пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов, вся рабочая биография Сергея Мартынова связана с АО «Энергия», на котором он прошел путь от рядового инженера до генерального директора. За период его руководства предприятием с 2013 года достигнуты значительные результаты в выпуске товарной продукции, освоении новых изделий, перевооружении производства и социальной сфере.Сергея Мартынова отличали высокий профессионализм, глубокое чувство ответственности, требовательность к себе и искренняя забота о людях. Эти качества позволили ему завоевать глубокое уважение коллег и населения.Сергей Александрович был избран депутатом Липецкого областного Совета депутатов VI созыва, входил в состав комитета по социальным вопросам. Принимал самое активное участие в принятии решений по вопросам социальной поддержки населения.Липецкий областной Совет депутатов и администрация Липецкой области выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного.