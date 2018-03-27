сегодня, 13:35
Умер депутат Липецкого облсовета Сергей Мартынов
Липецкий областной Совет депутатов с прискорбием сообщает о скоропостижной смерти Мартынова Сергея Александровича - депутата Липецкого областного Совета депутатов. Ему было 49 лет.
Сергея Мартынова отличали высокий профессионализм, глубокое чувство ответственности, требовательность к себе и искренняя забота о людях. Эти качества позволили ему завоевать глубокое уважение коллег и населения.
Сергей Александрович был избран депутатом Липецкого областного Совета депутатов VI созыва, входил в состав комитета по социальным вопросам. Принимал самое активное участие в принятии решений по вопросам социальной поддержки населения.
Липецкий областной Совет депутатов и администрация Липецкой области выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного.
Фото: www.oblsovet.ru
не патриот
ГОРОЖАНИН
уходят умные,ответственные,грамотные,