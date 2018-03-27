Бешенство дошло до предприятий

Больное животное нашли у фермеров.

Глава администрации Липецкой области подписал ряд постановлений о введении в регионе ограничительных мер по распространению бешенства животных. На этот раз в документах фигурируют семь населенных пунктов. Таким образом, число подкарантинных территорий в Липецкой области с начала года превысило сотню.



На два месяца ряд ограничений введен:

- в селе Долгоруково

- в селе Двуречки Грязинского района

- в селе Афанасьево Измалковского района

- в деревне Екатериновка Долгоруковского района

- в деревне Баевка Кирилловского сельсовета Становлянского района

- в селе Чернава Чернавского сельсовета Измалковского района.



В большинстве случаев очагом распространения заболевания стали частные хозяйства и квартиры. А вот в селе Афанасьево бешенство нашли на территории КФХ "Родничок". На два месяца на указанных выше территориях будет действовать ограничение на ввоз и вывоз животных, торговлю ими, употребление в пищу сырого молока, убой заподозренных в бешенстве питомцев.