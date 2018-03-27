Общество

сегодня, 12:04

Андрей Шорстов: «Рынок «первички» вырастет в текущем году на 10% и более»

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#строительство #ипотека
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Андрей Шорстов: «Рынок «первички» вырастет в текущем году на 10% и более»

А для семей с двумя и более детьми хотят понизить ипотеку до 3%.

Стоимость жилья на первичном рынке Липецкой области может вырасти на 10% и более. Об этом заявил на брифинге в администрации Липецкой области начальник регионального управления строительства Андрей Шорстов.

Такой прогноз Андрей Шоростов дал на основе нескольких факторов. Во-первых, выросли в цене энергоресурсы, возросли пошлины на импортное оборудование и налоговое бремя. По официальным данным, только за прошлый год липецкие строители заплатили налогов около 2,6 миллиарда рублей. При этом, строительная сфера сдвинулась с мертвой точки.

- Кризисные явления преодолены, - отметил Андрей Шорстов. – Рынок уже достиг дна, поэтому рост цен неизбежен. К тому же, летом этого года будет изменен порядок участия в долевом строительстве, что неминуемо скажется на росте цен.

Но если для строителей рост цен – это плюс, то для конечного потребителя – минус. Его чиновники планируют компенсировать субсидированием ипотеки для семей, в которых родился второй ребенок, и для многодетных.

- Мы подготовили законопроект, который проходит ряд проверок, в том числе юридическими службами, - рассказал Андрей Шорстов. – Суть его в том, чтобы поддержать семьи с двумя и более детьми. И если сегодня ипотечная ставка с государственной поддержкой для этих семей составляет 6%, то после субсидирования она снизится до 3%. По нашим прогнозам, уже в апреле этот проект будет представлен на обсуждение депутатов облсовета.

Кстати, с понижением процентных ставок по ипотеке семьи начали активно покупать недвижимость. В строительную отрасль попали около 2,4 миллиарда рублей материнского капитала. Жилье с господдержкой купили 7311 семей, что вылилось в 11,1 миллиарда рублей инвестиций.

Стимулировать продажи будет, по мнению главного строителя области, и стабилизация обстановки на рынке строительства. По его словам, проблема с обманутыми дольщиками началась решаться. К тому же объекты, которые долгое время стояли замороженными, вновь начали двигаться. Застройщики берут кредиты. Как заявил Андрей Шорстов, все дома будут достроены, пусть и не в первоначально заявленные сроки.

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#строительство #ипотека
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Комментарии (11)

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Mikl

1 минуту назад
Верю, не верю, верю, не верю, верю, не верю, верю, не верю-а, чтоб тебя...
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вася

5 минут назад
Шорст опять на повышение пошел
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мистер

7 минут назад
..смотря чем поливать.....
ответить

Случай

28 минут назад
когда от слова халва во рту не становится слаще.
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стас

50 минут назад
рынок строительства рост? полный бреет, все сидят по уши в кредитах и отсутствия достойной зарплаты или доходов .
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Застройщики берут кредиты

сегодня, 12:49
значит скоро вернемся к теме.
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Оооо

сегодня, 12:44
Дольщики будут в плюсе)
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чем больше ,тем дешевле

сегодня, 12:29
понастроенные квартиры продать не могут , и стоят новые . и это хорошо .
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Катерина

сегодня, 12:17
Город48, кого растим?
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Жертвам егэ

сегодня, 12:16
В заголовке опять ошибка. Какая - не скажу.
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