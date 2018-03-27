Общество

сегодня, 12:02

Почти 17 000 человек выбрали обновление набережной Быстрой Сосны

2 494
#голосование #благоустройство
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Почти 17 000 человек выбрали обновление набережной Быстрой Сосны

В Ельце подвели итоги голосования.

Администрация Ельца подвела итоги голосования за проекты благоустройства города. Оно проходило параллельно с выборами президента России в рамках реализации подпрограммы «Благоустройство и санитарное содержание территории городского округа город Елец» .

На голосование за проекты благоустройства Ельца пришли 21 864 человека. 16 900 голосовавших выбрали строительство набережной реки Быстрая Сосна. За парк 40-летия Октябрьской революции проголосовали 13 160 ельчан. В обновлении Петровского парка заинтересованы 12 900 человек.
Аллея Славы «Почетный железнодорожник» нашла отклик у 11 763 ельчан, а сквер им. А.Т. Харченко — у 10 864.

Получатели листа голосования могли выбрать сразу несколько проектов благоустройства. Самые популярные должны попасть в программу обновления 2018 года.
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#голосование #благоустройство
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Комментарии (2)

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владимир

сегодня, 12:47
Если благоустройство будет согласно вывешенной схемы, то это строительство "АВТОДРОМА" на набережной. Объясните , кто это планировал- зачем по набережной длинной 300 метров ездить на машинах и вместо чистого воздуха вдыхать выхлоп авто?
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Гость

сегодня, 12:45
Голосовали люди которых просили сделать это как и с выборами одна ложь
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