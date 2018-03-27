Почти 17 000 человек выбрали обновление набережной Быстрой Сосны

В Ельце подвели итоги голосования.

Администрация Ельца подвела итоги голосования за проекты благоустройства города. Оно проходило параллельно с выборами президента России в рамках реализации подпрограммы «Благоустройство и санитарное содержание территории городского округа город Елец» .



На голосование за проекты благоустройства Ельца пришли 21 864 человека. 16 900 голосовавших выбрали строительство набережной реки Быстрая Сосна. За парк 40-летия Октябрьской революции проголосовали 13 160 ельчан. В обновлении Петровского парка заинтересованы 12 900 человек.

Аллея Славы «Почетный железнодорожник» нашла отклик у 11 763 ельчан, а сквер им. А.Т. Харченко — у 10 864.



Получатели листа голосования могли выбрать сразу несколько проектов благоустройства. Самые популярные должны попасть в программу обновления 2018 года.