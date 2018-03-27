Общество
31 минуту назад
В Липецке состоится турнир по сборке кубика Рубика
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Свою скорость могут проверить все желающие.
Гимназия №69 Липецка проведет соревнования по скоростному собиранию кубика Рубика. Турнир по Speedcubing не будет иметь официального характера, уточняют в учреждении образования.
Начало соревнований и регистрация стартуют в 12:00 31 марта. Турнир будет проходить в дисциплинах: 2х2, 3х3, 4х4, Pyraminx, Skewb. Для участия в соревновании нужно пройти онлайн-регистрацию и придти на турнир со своими кубом. Участникам, кроме того, необходимо при себе иметь сменную обувь или бахилы.
- И помните, что главное не победа, а участие. И если Вы собираете очень медленно, то такие соревнования - это огромный стимул совершенствовать ваши сборки и ускорять их, - считают в гимназии №69.
Кубик Рубик — механическая головоломка, изобретённая в 1974 году (и запатентованная в 1975 году) венгерским скульптором и преподавателем архитектуры Эрнё Рубиком.
https://upload.wikimedia.org
Начало соревнований и регистрация стартуют в 12:00 31 марта. Турнир будет проходить в дисциплинах: 2х2, 3х3, 4х4, Pyraminx, Skewb. Для участия в соревновании нужно пройти онлайн-регистрацию и придти на турнир со своими кубом. Участникам, кроме того, необходимо при себе иметь сменную обувь или бахилы.
- И помните, что главное не победа, а участие. И если Вы собираете очень медленно, то такие соревнования - это огромный стимул совершенствовать ваши сборки и ускорять их, - считают в гимназии №69.
Кубик Рубик — механическая головоломка, изобретённая в 1974 году (и запатентованная в 1975 году) венгерским скульптором и преподавателем архитектуры Эрнё Рубиком.
https://upload.wikimedia.org
1 140
Светлана