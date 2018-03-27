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45 минут назад
Президент возложил цветы в память о погибших при пожаре в Кемерове
Президент России почтил память погибших в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове.
Президент России Владимир Путин утром 27 марта прибыл к ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, в результате пожара в котором погибли более 60 человек. Глава государства возложил цветы в память о жертвах трагедии, - передает ТАСС.
Президент положил букет роз к стихийному мемориалу у фасада здания, куда люди приносят цветы, фотографии погибших и мягкие игрушки.
Также Владимир Путин и полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло осмотрели фасад сгоревшего здания.
Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним официальным данным, погибли 64 человека, более 60 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в стационаре. Опознаны тела 25 погибших.
Тем временем 11-летний мальчик, который выпрыгнул из окна при попытке спастись из горящего ТЦ, пришёл в сознание. «Он переведён на самостоятельное дыхание. Общается, рассказывает о случившемся», — сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова.
У здания областной администрации в Кемерове проходит митинг. Участники митинга в Кемерово потребовали отставки руководства региона. «Люди требуют правды о жертвах, но эмоции зашкаливают. Жители уже сходили в морги и увидели своими глазами, что количество погибших никто не скрывает. Когда это говорят на митинге — в ответ только возгласы недоверия. Горе слишком большое, истерика буквально висит в воздухе».
Митинг начался возле здания городской администрации, затем люди перешли к зданию областной администрации. Вчера кемеровское отделение «Яблока» распространило официальный пресс-релиз, в котором потребовало отставки губернатора Кемеровской области Амана Тулеева и мэра города Ильи Середюка.
В МЧС заявили, что сгоревший торговый центр ввели в эксплуатацию без согласования ведомства.
Президент положил букет роз к стихийному мемориалу у фасада здания, куда люди приносят цветы, фотографии погибших и мягкие игрушки.
Также Владимир Путин и полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло осмотрели фасад сгоревшего здания.
Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним официальным данным, погибли 64 человека, более 60 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в стационаре. Опознаны тела 25 погибших.
Тем временем 11-летний мальчик, который выпрыгнул из окна при попытке спастись из горящего ТЦ, пришёл в сознание. «Он переведён на самостоятельное дыхание. Общается, рассказывает о случившемся», — сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова.
У здания областной администрации в Кемерове проходит митинг. Участники митинга в Кемерово потребовали отставки руководства региона. «Люди требуют правды о жертвах, но эмоции зашкаливают. Жители уже сходили в морги и увидели своими глазами, что количество погибших никто не скрывает. Когда это говорят на митинге — в ответ только возгласы недоверия. Горе слишком большое, истерика буквально висит в воздухе».
Митинг начался возле здания городской администрации, затем люди перешли к зданию областной администрации. Вчера кемеровское отделение «Яблока» распространило официальный пресс-релиз, в котором потребовало отставки губернатора Кемеровской области Амана Тулеева и мэра города Ильи Середюка.
В МЧС заявили, что сгоревший торговый центр ввели в эксплуатацию без согласования ведомства.