Вадим Волков: Мы рекомендуем отменить увеселительные мероприятия

В связи с трагедией в Кемерово, управление культуры и туризма Липецкой области рекомендует отменить с 27 марта проведение развлекательных мероприятий, как в подведомственных организациях, так и во всех учреждениях культуры региона.

Как сообщил GOROD48 начальник управления культуры и туризма Липецкой области Вадим Волков, речь идет об эстрадных концертах, шоу, юмористических мероприятий.

В то же время, серьезные культурные мероприятия, выставки, постановки классических произведений, концерты классической музыки, могут проходить в запланированном порядке.

Сколько времени в Липецкой области продлится рекомендация не проводить увеселительных мероприятий, пока не известно. По словам Вадима Волкова, он распорядился воздерживаться от таких мероприятий до выходных, Но если будет введен национальный траур, до запрет продолжится до его окончания.

Напомним, 25 марта в ТРЦ «Зимняя вишня» города Кемерово возник пожар, в котором погибли, по предварительным данным, 64 человека, в том числе 40 детей.