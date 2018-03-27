Культура

44 минуты назад

Работы знаменитого липецкого художника представили в Воронеже

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#Виктор Сорокин #выставка
Работы знаменитого липецкого художника представили в Воронеже

Полотна Виктора Сорокина украсили музей им.Крамского.

В Воронежском областном художественном музее им. И.Н. Крамского состоялось торжественное открытие выставочного проекта «Божьей милостью художник» к 105-летию народного художника России, липчанина,участника множества региональных, всероссийских и всесоюзных выставок Виктора Сорокина. Директор музея Владимир Добромиров отметил, что выставка этого замечательного, самобытного художника заслуживает самых лестных отзывов, потому что в каждой работе автора отображены его мысли, чувства и особенное видение мира.

Член Союза художников, Заслуженный работник культуры России, член-корреспондент РАХ, директор Воронежского художественного училища Сергей Гулевский подчеркнул, что для Виктора Сорокина изобразительное искусство было не работой, а образом жизни. Художник обладал высочайшим мастерством цвета и композиции, одинаково преуспевал в разных жанрах, будь то жанровые композиции или портреты, передает его слова ВОХМ им. И.Н. Крамского.

Художник Алексей Загородных отметил талант и теплую энергетику автора, эмоциональность его произведений, а также подчеркнул, что эта выставка – большое событие для Воронежа.

Экспозиция доступна до 27 мая.
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#Виктор Сорокин #выставка

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