Работы знаменитого липецкого художника представили в Воронеже

Полотна Виктора Сорокина украсили музей им.Крамского.

В Воронежском областном художественном музее им. И.Н. Крамского состоялось торжественное открытие выставочного проекта «Божьей милостью художник» к 105-летию народного художника России, липчанина,участника множества региональных, всероссийских и всесоюзных выставок Виктора Сорокина. Директор музея Владимир Добромиров отметил, что выставка этого замечательного, самобытного художника заслуживает самых лестных отзывов, потому что в каждой работе автора отображены его мысли, чувства и особенное видение мира.



Член Союза художников, Заслуженный работник культуры России, член-корреспондент РАХ, директор Воронежского художественного училища Сергей Гулевский подчеркнул, что для Виктора Сорокина изобразительное искусство было не работой, а образом жизни. Художник обладал высочайшим мастерством цвета и композиции, одинаково преуспевал в разных жанрах, будь то жанровые композиции или портреты, передает его слова ВОХМ им. И.Н. Крамского.



Художник Алексей Загородных отметил талант и теплую энергетику автора, эмоциональность его произведений, а также подчеркнул, что эта выставка – большое событие для Воронежа.



Экспозиция доступна до 27 мая.