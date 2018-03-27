Общество

48 минут назад

Липецкие автобусы перевозят пассажиров по «встречке»

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#автобус #транспорт
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За 4 дня водители автобусов нарушили правила 153 раза.

Как сообщает управление административных органов Липецкой области, в нашем регионе завершилось профилактическое мероприятие «Автобус».

За четыре дня проведения мероприятия сотрудники ГИБДД осмотрели 455 автобусов. В результате, выявлено 153 нарушения Правил дорожного движения, в том числе установлено 2 факта обгона, связанных с выездом на полосу для встречного движения, 7 нарушений правил перевозки пассажиров и 3 – управления автобусом без страхового полиса.

Кроме того, дорожные полицейские установили 24 случая эксплуатации автобусов, имеющих различные технические неисправности, из них в 4-х случаях в конструкцию внесены изменения без согласования с Госавтоинспекцией.

По всем фактам материалы направлены в регистрационные подразделения для прекращения временной регистрации.
1 870
#автобус #транспорт
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Комментарии (1)

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Неавтофанат

27 минут назад
Трещины на лобовом стекле со стороны водителя автобуса на уровне глаз не то же самое, что снизу у резинки на легковом? Снежком или молотком запустили, переживаю за водителя!
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