Липецкие автобусы перевозят пассажиров по «встречке»

За 4 дня водители автобусов нарушили правила 153 раза.

Как сообщает управление административных органов Липецкой области, в нашем регионе завершилось профилактическое мероприятие «Автобус».



За четыре дня проведения мероприятия сотрудники ГИБДД осмотрели 455 автобусов. В результате, выявлено 153 нарушения Правил дорожного движения, в том числе установлено 2 факта обгона, связанных с выездом на полосу для встречного движения, 7 нарушений правил перевозки пассажиров и 3 – управления автобусом без страхового полиса.



Кроме того, дорожные полицейские установили 24 случая эксплуатации автобусов, имеющих различные технические неисправности, из них в 4-х случаях в конструкцию внесены изменения без согласования с Госавтоинспекцией.



По всем фактам материалы направлены в регистрационные подразделения для прекращения временной регистрации.