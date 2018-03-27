Общество

53 минуты назад

Елецким детдомовцам показали как валяют валенки

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#валенки
Елецким детдомовцам показали как валяют валенки

Юные воспитанники Елецкого детского дома-интерната познакомились с работой сапого-валяльной фабрики.

Это производство – одно из самых старинных в городе, но до сих пор остающееся востребованным.

До начала экскурсии был проведён инструктаж по технике безопасности. Экскурсоводом стала сотрудница фабрики, хранительница традиций Елена Александрова, которая рассказала об уникальном ремесле -  валянии. 

В производстве валенок задействовано всего две машины: шерстобитная и катальная для первоначальной обработки овечьей шерсти. Всё остальное  мастера делают вручную. 

У воспитанников дома-интерната была возможность осмотреть технику фабрики, цеха производства, склад-магазин, где были представлены образцы продукции: валенки, ботинки, тапки, жилетки, спиногрейки, коврики и др. 

Дети стали участниками мастер-класса по оформлению сувениров, сообщает управление социальной защиты населения Липецкой области.

188
#валенки

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