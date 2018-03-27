Елецким детдомовцам показали как валяют валенки

Юные воспитанники Елецкого детского дома-интерната познакомились с работой сапого-валяльной фабрики.

Это производство – одно из самых старинных в городе, но до сих пор остающееся востребованным.

До начала экскурсии был проведён инструктаж по технике безопасности. Экскурсоводом стала сотрудница фабрики, хранительница традиций Елена Александрова, которая рассказала об уникальном ремесле - валянии.

В производстве валенок задействовано всего две машины: шерстобитная и катальная для первоначальной обработки овечьей шерсти. Всё остальное мастера делают вручную.

У воспитанников дома-интерната была возможность осмотреть технику фабрики, цеха производства, склад-магазин, где были представлены образцы продукции: валенки, ботинки, тапки, жилетки, спиногрейки, коврики и др.

Дети стали участниками мастер-класса по оформлению сувениров, сообщает управление социальной защиты населения Липецкой области.