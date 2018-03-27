Происшествия

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Погибшая под мостом пара погибла от отравления угарным газом

13 2995
#несчастный случай
3
Погибшая под мостом пара погибла от отравления угарным газом

Об этом говорят данные вскрытия.

36-летний липчанин и его 30-летняя знакомая, найденные мертвыми в автомобиле "Нива Шевроле", погибли от отравления угарным газом. Об этом свидетельствуют данные вскрытия.

Напомним, что вчера около 17.00 под Октябрьским мостом у одноименной остановки обнаружили автомобиль "Нива Шевроле", в котором находились обнаженные тела 36-летнего мужчины и 30-летней женщины.

Двигатель машины был включен, а дверь закрыта изнутри. 

Следственный отдел по Октябрьскому округу Липецка СУ СК РФ по Липецкой области проводит доследственную проверку по факту обнаружения тел.
13 2995
#несчастный случай
3

Комментарии (13)

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Рафшан

9 минут назад
Люди погибли, а эти дебилы соревнуются в остроумии. Клоуны.
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почему угарным,

11 минут назад
Они же на улице были в машине,а не в гараже(закрытом пространстве)?
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Газ

14 минут назад
Был подключен шланг к выхлопной трубе и заведён в кабину? В противном случае не понятно, как можно угореть в авто на улице
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Гидравлический Ампер

14 минут назад
Алкан с ЛТЗ, монооксид углерода (СО).
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Зураб на белой Приора

18 минут назад
Опять идиоты журналисты, сначала пишут один возраст, теперь другой, вы хот определитесь какой возраст погибших писать, тибилы
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Баб Всех Драл

24 минуты назад
это газ VX но для бедноты.
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Алкан с ЛТЗ

27 минут назад
Угарный газ? Как это??
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сёрфер

29 минут назад
сенька, а вы уважаемы давно посещали данные места?))) если давно то посетите как нибудь, очень удивитесь)
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Гланачфин

38 минут назад
думаю что их еще за этот деструктив на сайте еще щедро благодарят разные проходимцы от власти
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?

45 минут назад
Гланачфин Г.48 нормальных людей все равно не слышат. Они сами извращенцы и думают люди, такие же. Поэтому у нис и новости одного ГГГГ
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