Происшествия
сегодня, 11:03
Погибшая под мостом пара погибла от отравления угарным газом
13 2995
Об этом говорят данные вскрытия.
36-летний липчанин и его 30-летняя знакомая, найденные мертвыми в автомобиле "Нива Шевроле", погибли от отравления угарным газом. Об этом свидетельствуют данные вскрытия.
Напомним, что вчера около 17.00 под Октябрьским мостом у одноименной остановки обнаружили автомобиль "Нива Шевроле", в котором находились обнаженные тела 36-летнего мужчины и 30-летней женщины.
Двигатель машины был включен, а дверь закрыта изнутри.
Следственный отдел по Октябрьскому округу Липецка СУ СК РФ по Липецкой области проводит доследственную проверку по факту обнаружения тел.
Напомним, что вчера около 17.00 под Октябрьским мостом у одноименной остановки обнаружили автомобиль "Нива Шевроле", в котором находились обнаженные тела 36-летнего мужчины и 30-летней женщины.
Двигатель машины был включен, а дверь закрыта изнутри.
Следственный отдел по Октябрьскому округу Липецка СУ СК РФ по Липецкой области проводит доследственную проверку по факту обнаружения тел.
13 2995
Рафшан
почему угарным,
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