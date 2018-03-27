В Липецке пройдет выставка одной картины

В Липецком областном краеведческом музее продолжается осуществление проекта «Выставка одной картины» из разных российских музеев.

В этот раз посетителям будет представлена работа одного из самых ярких представителей русского искусства ХХ века Народного художника СССР Павла Дмитриевича Корина (1892 – 1967).

Павел Корин родился в Палехе, в семье потомственных иконописцев, и сам первоначально сложился как художник-иконописец. Позже, уже учась в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, он вместе со своим учителем М.В.Нестеровым работал над росписью церкви Марфо-Мариинской обители. В 1925 году он, как некогда А.А.Иванов, обретает свою тему в искусстве. Умирает патриарх Тихон, его смерть вызвала массовое паломничество народа в Донской монастырь к одру умершего, шёл нескончаемый людской поток. Побывал там вместе с Нестеровым и Корин. Тогда и зародилась у молодого художника идея написать большое полотно «Реквием» - тысячелетняя православная Русь на пороге гонений. По совету А.М.Горького будущая работа обрела название – «Русь уходящая». Художником было создано множество этюдов, которые являлись вполне самостоятельными произведениями. Действие картины должно было происходить в глубине Успенского собора Московского Кремля – это многофигурная композиция, обращённая лицом к зрителю, с высшим духовенством в центре. Окончательный эскиз картины Корин завершил в 1959 году (фото эскиза на выставке). Замысел художника был грандиозен, но ему не суждено было реализоваться – остался лишь эскиз картины и десятки этюдов. Один из них на этой выставке, где автор с исключительной выразительностью художника-иконописца написал внутреннее убранство собора – старинные фрески с ликами святых, в центре иконостас с царскими вратами, паникадило. Работа очень тонкая по живописи, цветовая гамма сдержанная и в то же время насыщенная, с применением отдельных цветовых акцентов.

Будучи прекрасным мастером иконописи, Корин в то же время навсегда сохранил интерес к миру человека, став одним из видных портретистов своего времени. Известны его портреты скульптора С.Т.Конёнкова, пианиста К.Н.Игумнова, писателя А.М.Горького и др.

Выставка будет работать с 12 апреля по 16 июля.