Путин пообещал наказать всех виновных в пожаре в Кемерове

Президент России Владимир Путин во время визита в Кемерово провел в здании судмедэкспертизы встречу с инициативной группой людей, которые прежде подвергали сомнению официальную информацию о погибших в результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».





«Сейчас здесь работает следственная группа из ста человек. Ее работу возглавляет руководитель Следственного комитета. Даже не сомневайтесь, все виновные будут наказаны», — сказал российский лидер.



Он заверил собравшихся, что расследование будет «вестись тщательно, несмотря на должности и звания», - сообщает



Глава государства призвал собеседников не сомневаться в официальных данных по числу погибших в пожаре и с осторожностью относиться к сведениям из соцсетей.



Встреча с жителями города не планировалась заранее: мэр города Илья Середюк и инициативная группа граждан находились в помещении морга, где сверяли списки поступивших тел — в обществе появлялись сомнения в точности сообщений о жертвах и пострадавших.



Путин изменил график своего визита и сам приехал к зданию морга, чтобы встретиться с людьми.



«Как вы допустили принятие таких решений по этому зданию?» — прилюдно поинтересовался Путин у главы городской администрации Ильи Середюка. Мэр ответил, что разрешение о строительстве было выдано еще прежним руководством города, но признал, что с 2016 года проверки ТЦ «Зимняя вишня» не проводились.



Ответ вызвал возмущение президента: «Два года не проводились проверки, хотя безопасность должна была быть обеспечена».



На совещании в Кемерово глава государства уже подчеркивал, что причинами унесшего десятки жизней пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово являются преступная халатность и разгильдяйство.



Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово начался вечером 25 марта, в результате ЧП погибли не менее 64 человек, среди них десятки детей. В Кемеровской области и ряде других регионов России объявлен трехдневный траур. Президент России Владимир Путин провел в Кемерово незапланированную встречу с инициативной группой граждан. Глава государства пообещал им, что все виновные в пожаре, произошедшем в ТЦ «Зимняя вишня», понесут наказание.«Сейчас здесь работает следственная группа из ста человек. Ее работу возглавляет руководитель Следственного комитета. Даже не сомневайтесь, все виновные будут наказаны», — сказал российский лидер.Он заверил собравшихся, что расследование будет «вестись тщательно, несмотря на должности и звания», - сообщает «РИА Новости» Глава государства призвал собеседников не сомневаться в официальных данных по числу погибших в пожаре и с осторожностью относиться к сведениям из соцсетей.Встреча с жителями города не планировалась заранее: мэр города Илья Середюк и инициативная группа граждан находились в помещении морга, где сверяли списки поступивших тел — в обществе появлялись сомнения в точности сообщений о жертвах и пострадавших.Путин изменил график своего визита и сам приехал к зданию морга, чтобы встретиться с людьми.«Как вы допустили принятие таких решений по этому зданию?» — прилюдно поинтересовался Путин у главы городской администрации Ильи Середюка. Мэр ответил, что разрешение о строительстве было выдано еще прежним руководством города, но признал, что с 2016 года проверки ТЦ «Зимняя вишня» не проводились.Ответ вызвал возмущение президента: «Два года не проводились проверки, хотя безопасность должна была быть обеспечена».На совещании в Кемерово глава государства уже подчеркивал, что причинами унесшего десятки жизней пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово являются преступная халатность и разгильдяйство.Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово начался вечером 25 марта, в результате ЧП погибли не менее 64 человек, среди них десятки детей. В Кемеровской области и ряде других регионов России объявлен трехдневный траур.