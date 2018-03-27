Липецкие медики побывали на ярмарке вакансий воронежской академии им. Бурденко

Выпускников медуниверситета ждут в Липецкой области

Как сообщают в управлении здравоохранения Липецкой области, в ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н.Н. Бурденко» в псостоялось ежегодное мероприятие в сфере карьеры и трудоустройства выпускников – Ярмарка вакансий, которое обеспечило логическое завершение целенаправленного процесса взаимодействия образовательного учреждения с работодателями в рамках системы качества подготовки выпускников, перспектив их трудоустройства и дальнейшего карьерного роста.

В Ярмарке вакансий приняли участие сотрудники министерств, департаментов, управлений здравоохранения, представители медицинских учреждений Московской, Ленинградской, Калининградской, Белгородской, Тульской, Липецкой, Пензенской, Псковской, Калужской, Брянской, Мурманской, Тамбовской, Тверской, Костромской, Орловской областей, Краснодарского края.

Липецкую область на ярмарке представляли 14 медицинских организаций.

Мероприятие прошло в формате выставки - презентации учреждений, прямого общения работодателей и выпускников, кроме того, каждый приехавший на Ярмарку работодатель смог выступить перед присутствующими с презентацией своего медицинского учреждения.

Особый интерес у выпускников ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н.Н. Бурденко» вызвали меры социальной поддержки медицинских работников, реализуемые на территории нашего региона, о которых активно рассказывали присутствующие.

Напомним, медикам, решившим трудоустроится в Липецкой области, предусмотрен ряд льгот, от "подъемных", до доплат к заработанной плате и обеспечения жильем.

Фото: uzalo48.lipetsk.ru



