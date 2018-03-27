Мартовский потоп не был природным

Дворы и огороды улицы Левобережная залила вода из прорванного водопровода

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ekolip.ru

Как сообщают в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области, завершилась проверка по обращению жителя ул. Левобережная в Липецке по факту затопления 13 марта огородов и дворовых территорий данной улицы.По факту данного обращения сотрудниками управления экологии и природных ресурсов Липецкой области проведено выездное обследование ул. Левобережная и прилегающей к ней районов. В ходе данного рейда установлено, что причиной подтопления стал порыв трубопровода холодной воды. Сотрудниками АО «ЛГЭК» проведены ремонтные работы по устранению данной аварийной ситуации, сообщили в управлении.