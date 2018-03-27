Общество
сегодня, 10:37
Мартовский потоп не был природным
7 1142
Дворы и огороды улицы Левобережная залила вода из прорванного водопровода
Как сообщают в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области, завершилась проверка по обращению жителя ул. Левобережная в Липецке по факту затопления 13 марта огородов и дворовых территорий данной улицы.
По факту данного обращения сотрудниками управления экологии и природных ресурсов Липецкой области проведено выездное обследование ул. Левобережная и прилегающей к ней районов. В ходе данного рейда установлено, что причиной подтопления стал порыв трубопровода холодной воды. Сотрудниками АО «ЛГЭК» проведены ремонтные работы по устранению данной аварийной ситуации, сообщили в управлении.
Фото: ekolip.ru
По факту данного обращения сотрудниками управления экологии и природных ресурсов Липецкой области проведено выездное обследование ул. Левобережная и прилегающей к ней районов. В ходе данного рейда установлено, что причиной подтопления стал порыв трубопровода холодной воды. Сотрудниками АО «ЛГЭК» проведены ремонтные работы по устранению данной аварийной ситуации, сообщили в управлении.
Фото: ekolip.ru
7 1142
Неавтофанат
Мэр
Мэр
Епать Копать
Наташа
Wtf?
555