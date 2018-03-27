Общество

сегодня, 10:37

Мартовский потоп не был природным

7 1142
#водопровод #затопление
Мартовский потоп не был природным

Дворы и огороды улицы Левобережная залила вода из прорванного водопровода

Как сообщают в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области, завершилась проверка по обращению жителя ул. Левобережная в Липецке по факту затопления 13 марта огородов и дворовых территорий данной улицы.

По факту данного обращения сотрудниками управления экологии и природных ресурсов Липецкой области проведено выездное обследование ул. Левобережная и прилегающей к ней районов. В ходе данного рейда установлено, что причиной подтопления стал порыв трубопровода холодной воды. Сотрудниками АО «ЛГЭК» проведены ремонтные работы по устранению данной аварийной ситуации, сообщили в управлении.

Фото: ekolip.ru

7 1142
#водопровод #затопление

Комментарии (7)

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Неавтофанат

20 минут назад
Машины проедут как-нибудь. Вот по плиточному тротуару напротив вокзала в сторону ул. Титова не пройти! Сугробы навалили, когда чистили тротуар и теперь вода вся внизу, на брусчатке. Люди карабкаются на сугробы, а матерятся! Поэтому и валится все из рук у наших радетелей.
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Мэр

28 минут назад
Наташа, сама открой букварь и потренируйся, граММот ная моя...
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Мэр

сегодня, 10:47
г-н Лисин, увольте, наконец, главреда Г48!
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Епать Копать

сегодня, 10:46
А потом-суп с котом'бездари мля.
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Наташа

сегодня, 10:46
Что мартовский потом?Грамматеи. Вы там на коленке в смартфоне что ли статьи пишите?
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Wtf?

сегодня, 10:45
Потом
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555

сегодня, 10:45
Мартовский потом.... А апрельский вчерась....
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