Спикер горсовета напугал мэрию «мусорной историей» в Подмосковье

По словам Игоря Тинькова, в Липецке стоит необычайно остро проблема переработки и утилизации мусора.

Ключевым вопросом повестки дня сегодняшней сессии Липецкого горсовета стал отчет его спикера Игоря Тинькова о работе депутатов в прошлом году.



Игорь Тиньков решил сделать акцент на значимых для горожан решениях сессий и депутатских комиссий. И начал свое выступление с освоения мэрией «рекордного» миллиарда рублей, полученных муниципалитетом по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» и «Липецкая агломерация»:



- К сожалению, мэрия оказалась не совсем готова к таким масштабным работам. Горсовету пришлось постоянно «держать в тонусе» дорожников. На сессиях, комиссиях и круглых столах мы не раз говорили о сроках, качестве ремонтов и самих подрядчиках. Депутаты рекомендовали создать муниципальную лабораторию контроля качества. Проверки должны осуществляться оперативно, чтобы иметь возможность быстро исправлять выявленные недостатки. Чтобы не нервировать подрядчиков. К сожалению, в Липецке лаборатории до сих пор нет. Поэтому у нас уже сейчас есть вопросы по качеству дорог. А когда сойдет снег - их будет еще больше!



Следующая значимая тема: ликвидация в Липецке троллейбусой. Позиция депутатов была такой: если мэрия отказывается от электротранспорта, ему на смену должны прийти комфортные, экологически чистые автобусы.



- Первая партия автобусов («ЛиАЗЫ» средних размеров с сидениями против хода движения) горожанам откровенно не понравилась. Об этом не раз говорили депутаты в этом зале. И уже следующая закупка была более приемлемой. В городе протестировали даже электробус. По инициативе депутатов Счетная палата проверила МУП «Липецкпассажиртранс». Мы не раз указывали исполнительной власти на неэффективность работы этого предприятия. Проверка это подтвердила фактами и там началась серьезная реорганизация, - сказал спикер.



Один из приоритетов деятельности горсовета - работа над бюджетом города и его изменениями. Всего за прошлый год в него было внесено 12 пакетов поправок, которые суммарно увеличили размер казны на 2,6 млрд рублей. Социальная сфера осталась в приоритете, несмотря на то, что дефицит казны превысил 530 млн рублей. Благодаря настойчивости депутатов в бюджете нашлись средства на оснащение медицинских блоков в школах и детсадах, межевание земельных участков и демонтаж аварийных игровых и спортивных площадок.



Идея введения платных парковок привела к необходимости разработать и принять Положение о концессионных соглашениях в отношении муниципального имущества города Липецка. Этот документ обеспечивает прозрачность и обоснованность использования муниципального имущества. Кроме того, горсовет ввел в действие Порядок формирования и утверждения перечня объектов, которые предлагаются инвестору.



- Мэрии это не нравится, но если имущество передается концессионеру без согласования с депутатским корпусов, это считается превышением полномочий. Такие сделки в России признаются недействительными, - заметил Игорь Тиньков.



По инициативе депутатов в прошедшем году был рассмотрен один из наиболее острых вопросов - состояние автомобильных и пешеходных мостов. Депутаты добились, по словам спикера горсовета, выделения средств из бюджета на обследование пяти мостов, а также на проектирование моста в поселке Новая Жизнь. И, наконец, депутаты приложили усилия для начала ремонта Петровского моста.



- Благоустройство - на особом контроле у депутатов. Наши избиратели с этими вопросами приходят чаще всего. На сессии был утвержден Порядок, по которому из дворов убирают автохлам. Впервые в городе начали комплексно благоустраивать дворы. На это из вышестоящих бюджетов потратили более 135 миллионов рублей. К сожалению, работа эта идет медленно и не везде учитывают мнение горожан, - сказал Игорь Тиньков.



Актуальной остается проблема утилизации мусора. Липецк сегодня фактически находится в кольце свалок. Крайне медленно идет рекультивация полигона «Венера». По словам городских экологов, выделяемого на это одного миллиона рублей в год не хватает. Учитывая, что сегодня рекультивировано только 48% территории «Венеры», полигон будут зачищать еще 50 лет. Еще один полигон - для вывоза крупногабаритного и строительного мусора «Орлиный лог» - закрыт. На работу второй очереди мэрия никак не найдет инвестора.



- Есть проблема со свалкой в селе Стебаево. Как выяснилось, туда нельзя свозить весь крупногабаритный мусор. Я думаю, что и горсовету и администрации нужно сосредоточиться на этой проблеме и подтолкнуть региональные власти к более активным действиям, чтобы у нас не получилось так, как в Подмосковье, - заявил председатель горсовета.



В горсовете не раз поднимался вопрос о необходимости продления программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. В Липецке после 2012 года непригодными для проживания признано 127 домов. Для расселения жителей нужно свыше 3 млрд рублей. За счет городского бюджета это сделать невозможно. Процесс расселения займет 15-20 лет. Спикер надеется, что федеральную программу софинансирования такого переселения правительство страны возобновит в следующем году.



Игорь Тиньков назвал три примера оперативного реагирования горсовета на ЧП, которые получили большой общественный резонанс. Так, после конфликтов между муниципальным и частными ритуальными агентствами, депутаты призвали мэрию внести поправки в Положение «Об организации ритуальных услуг и порядке деятельности общественных кладбищ в городе Липецка». Второй пример: обманутые дольщики. По инициативе горсовета началось обсуждение этой проблемы с привлечением исполнительной власти. Третий: расселение жильцов из аварийного дома №5 на улице Газина. После того, как депутаты вмешались в эту многолетнюю историю мытарств его жильцов, они осенью прошлого года переехали в новые квартиры.



- Уважаемые коллеги! Хочу обратить внимание на систематическое неисполнение контрольных решений городского Совета. Из 27 решений сессий на конец отчетного года неисполненными остались 24! Есть проблемы и с исполнением наказов избирателей. На 2017 год был сформирован и направлен главе Липецка перечень наказов. В нем - 129 предложений депутатов. В течение года 32 народных избранника внесли свои предложения по корректировке утвержденных мероприятий. Тем не менее, у большинства депутатов плановые мероприятия остались невыполненными по разным причинам, - сказал Игорь Тиньков.