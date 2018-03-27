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Путин назвал причины трагедии в Кемерове‍

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#Пожар в Кемерове
Путин назвал причины трагедии в Кемерове‍

Среди причин трагедии в торговом центре в Кемерове глава государства Владимир Путин назвал халатность и разгильдяйство.

Президент России Владимир Путин назвал в числе причин пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове преступную халатность и разгильдяйство. Об этом он заявил в ходе совещания, посвященного ликвидации последствий ЧП.

"Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей, из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства", - сказал Путин.

Глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших, начав совещание с минуты молчания.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, еще более 60 обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в стационаре. Опознаны 25 тел погибших, в том числе 13 детей.

С 27 по 29 марта в Кемерове объявлен траур. В городах и селах региона приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия, - передает ТАСС.
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#Пожар в Кемерове

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