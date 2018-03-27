В Липецке ищут героев фильма об ЛГБТ-движении

На участие мотивируют рублем и отсутствием показов в России.

Режиссер из Парижа Вероника Бобровская на своей странице в социальной сети «Вконтакте» обратилась к жителям Липецка, а также Воронежа, Орла, Тамбова и Белгорода. Женщина намерена снять в России проект, посвященный жизни представителей ЛГБТ-сообществ.



- Мне бы хотелось найти героев из провинциальных городов, которые бы не побоялись показать бы мне обыденную жизнь. В дальнейшем я буду заинтересована Москвой и Питером, но пока регионы. Я ищу в основном людей, которые уже совершили каминг-аут, а так же их родителей и работодателей, - указывает Вероника.



Автор обращения дополняет, что фильм будет сниматься для англоязычной публики и, соответственно, на английском языке. А вот в России его показывать не будут. Кроме того, Вероника утверждает, что участие в проекте будет оплачено.