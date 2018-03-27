Общество

38 минут назад

В Липецке ищут героев фильма об ЛГБТ-движении

14 516
#ЛГБТ #фильм
В Липецке ищут героев фильма об ЛГБТ-движении

На участие мотивируют рублем и отсутствием показов в России.

Режиссер из Парижа Вероника Бобровская на своей странице в социальной сети «Вконтакте» обратилась к жителям Липецка, а также Воронежа, Орла, Тамбова и Белгорода. Женщина намерена снять в России проект, посвященный жизни представителей ЛГБТ-сообществ.

- Мне бы хотелось найти героев из провинциальных городов, которые бы не побоялись показать бы мне обыденную жизнь. В дальнейшем я буду заинтересована Москвой и Питером, но пока регионы. Я ищу в основном людей, которые уже совершили каминг-аут, а так же их родителей и работодателей, - указывает Вероника.

Автор обращения дополняет, что фильм будет сниматься для англоязычной публики и, соответственно, на английском языке. А вот в России его показывать не будут. Кроме того, Вероника утверждает, что участие в проекте будет оплачено.
14 516
#ЛГБТ #фильм

Комментарии (14)

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)))))))))

2 минуты назад
негодяй,
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всё очень плохо

6 минут назад
Город -48,вы совсем обалдели,писать такое предложение ? Всё,прошли выборы,теперь всё гавно вылезет на экраны....
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негодяй

9 минут назад
Анекдот в тему ! Встречаються два еврея один другому говорит ,знаешь а Мойша то -пи"@2рас!!! ах он какой негодник,деньги не отдает???!! Да нет ,я в хорошем значении этого слова! Отвечает второй.
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Гость

18 минут назад
Ни фига себе.....модеры спрятали слово пи@рас....это де вполне себе литературный медицинский термин.
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пид@р,не тот,кто в попу даёт,

19 минут назад
А кто долги не отдает
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?

19 минут назад
ГОРОД 48 Вы что - и ииии-ы
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Обычный препод

20 минут назад
Надежда Куваева, яяяяясно). А то я, обычный препод, как дурак хожу на работу за пару десятков тысяч деревянных 20 дней в месяц, а тут такое "богатство" проплывает мимо меня, дурно пахнущее, правда)))
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)))

20 минут назад
Гидравлический Ампер, которые, только и думают,как наипать ближнего своего)))
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Гость

20 минут назад
Давно пора ввести уголовку за * и ее пропаганду.....и сей режиссер из франции благополучно отправилась бы за решетку где ей представится реальная возможность познать неуставные взаимоотношения меж барышнями в провинции)))
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Надежда Куваева

25 минут назад
3дecь вот чaсто нoют в комментax, что типa денег нет, cанкции, нищаем, платят малo, нет работы... Peбзя, 7-8 тысяч в дeнь легкo можнo рyбить, сoвеpшeннo без oпытa, тoлькo нaдo мeста знать. Если кому интeреснo, вот сайт http://clicksveb.ru/public/3282802081447522
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